De víctima a sancionada: los imprudentes videos al volante de la joven agredida en Villa del Parque

El caso que comenzó como una historia de violencia en Villa del Parque terminó dando un giro inesperado. Agustina, la joven de 23 años que fue noticia esta semana tras denunciar haber sido golpeada por un vecino de 70 años, fue sancionada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que decidió suspenderle la licencia de conducir luego de recibir múltiples denuncias sobre su conducta al volante.

Agustina fue agredida por su vecino

Según informó el organismo, la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que circularon en redes sociales donde la joven aparece manejando a más de 150 km/h mientras se filmaba a sí misma. En los videos, difundidos por el periodista Mauro Szeta, se la ve conduciendo bajo la lluvia, con una sola mano e incluso con las rodillas, riéndose y mostrando su vestimenta frente a la cámara del teléfono celular.

La ANSV explicó que la resolución fue adoptada por "conducta temeraria" y por "poner en riesgo a terceros", y que además detectó otra infracción grave: el vehículo no tenía patente trasera. "Las imágenes exhiben su conducta peligrosa al volante", subrayó el organismo en un comunicado, donde también detalló que la conductora será notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y deberá someterse a una evaluación psicofísica y teórica para determinar si puede volver a conducir.

El giro en la historia se dio tras un episodio que había generado indignación y empatía. Agustina denunció haber sido golpeada por un vecino luego de estacionar su auto frente a su garaje. "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", contó en diálogo con A24. El agresor fue demorado, pero recuperó la libertad pocas horas después.

Sin embargo, la viralización del video de la agresión derivó en una lluvia de publicaciones que mostraban otra faceta de la joven. "Agustina, la denunciante, se grabó manejando a 160 kilómetros por hora en la autopista y con una mano", escribió Szeta en su cuenta de X, junto a las imágenes que desataron la polémica. En una de esas grabaciones, la conductora se jacta: "No te preocupes cuando maneje con una mano. Preocúpate cuando maneje con dos".

Las redes se dividieron. Algunos usuarios criticaron la difusión de los videos, alegando que desvían la atención del hecho de violencia, mientras otros pidieron sanciones ejemplares: "160 km/h con lluvia y filmando videos. Hay que sacarle el registro ya", había escrito un usuario. Otro fue más lapidario: "Estas son las que después matan inocentes. Sáquenle el carnet".

El navegador no soporta este contenido.

La historia sumó un nuevo capítulo cuando, al ser entrevistada en televisión, Agustina fue confrontada con su propio contenido en redes. "Te describen como 'La Toretto de Villa del Parque' porque te gusta la velocidad, los autos y tenés infracciones por mal estacionamiento y por pasar los peajes sin pagar", le dijo Szeta en Lape Club. Ella lo negó: "Yo no estaciono mal el auto nunca". Pero cuando el equipo le anunció que mostrarían sus videos, suplicó: "Mi papá me va a matar... le oculto las historias". Mientras el hombre que la golpeó enfrenta una causa por lesiones, Agustina deberá rendir cuentas por sus propias faltas.