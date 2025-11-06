Susana Trimarco llega a una pista sobre el paradero de Marita Verón en Paraguay: "Sería mi hija"

Veintitrés años después de la desaparición de María de los Ángeles "Marita" Verón, un estremecedor giro en el caso podría abrir una nueva línea de investigación. Su madre, Susana Trimarco, conocida por su incansable lucha contra la trata de personas, reveló que recibió información sobre el posible paradero de su hija en Asunción, Paraguay.

La noticia llegó a Trimarco en la madrugada, según sus propias palabras: "A la 1.30 recibí una noticia de Asunción del Paraguay, de un pueblo, donde apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija", declaró en el programa televisivo El Avispero. Aunque la información carece de pruebas concluyentes, Trimarco no puede ignorarla y ha solicitado que sus abogados informen a la Justicia Federal para iniciar las investigaciones pertinentes.

Susana Trimarco

"Me hablaron con respeto, me dieron datos precisos... No sé si será cierto, pero lo tengo que investigar. Sería mi hija", expresó con una mezcla de esperanza y cautela. La madre de Marita también adelantó que trabajará en colaboración con autoridades internacionales para verificar esta pista.

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán cuando tenía apenas 23 años. Las investigaciones apuntaron a un secuestro con fines de explotación sexual, pero los testimonios sobre su destino todavía contradictorios.

Susana Trimarco

En 2012, el juicio oral terminó con la absolución de los acusados, lo que generó indignación en toda la Argentina porque dejó en evidencia la complicidad judicial con el poder político pero también la necesidad de una profunda reforma judicial feminista. Sin embargo, en 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo y condenó a los imputados. A pesar de estos avances, Marita sigue desaparecida.

Desde entonces, Trimarco se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata. Fundó la organización María de los Ángeles, que ha logrado liberar a miles de mujeres y visibilizar las redes criminales detrás de este delito.

Fundación María de los Ángeles

La reciente llamada sobre Marita en Paraguay plantea interrogantes que Susana Trimarco no puede ignorar. "No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado", afirmó. Mientras tanto, los equipos legales y la Fundación María de los Ángeles ya están trabajando para esclarecer esta pista.