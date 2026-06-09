Denuncia penal a dos jóvenes por matar a patadas a una nutria en Bahía Blanca

En los últimos días, un brutal caso de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Bahía Blanca luego de que se viralizara un video en el que se ve a dos jóvenes de 18 años pateando a una nutria hasta provocarle la muerte.

Las imágenes comenzaron a circular masivamente en redes sociales y llegaron hasta las autoridades municipales, que anunciaron el inicio de acciones judiciales contra los responsables.

Los jóvenes fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, oriundos de Coronel Suárez y radicados en Bahía Blanca por motivos de estudio. Según puede observarse en el video, Bravo acorrala al animal contra la vereda de la calle Paraguay al 500 y lo golpea reiteradamente hasta causarle la muerte, mientras que Santerre registra toda la secuencia con su teléfono celular.

La Fundación Grupo Alianza Animal intervino de inmediato tras recibir múltiples denuncias y etiquetas de usuarios que exigían justicia. Su presidenta, Morena Loncaric, reunió la información disponible y presentó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte , aportando las pruebas correspondientes ante las autoridades policiales.

Los jóvenes fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre

A medida que la publicación ganaba repercusión, numerosos usuarios comenzaron a solicitar datos personales y domicilios de los implicados. Frente a esta situación, Loncaric intervino para evitar que el conflicto escalara fuera del ámbito judicial.

Desde la organización aclararon que no se difundió información privada de los acusados y remarcaron que todos los datos recolectados fueron entregados exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Poco después de que el video se volviera viral, ambos jóvenes dieron de baja sus perfiles en redes sociales.

La Fundación Grupo Alianza Animal intervino de inmediato tras recibir múltiples denuncias

Asimismo, la entidad solicitó que cualquier persona que haya presenciado el episodio se comunique con la organización, ya que su testimonio podría resultar clave para el avance de la investigación: "Hubo más personas involucradas o testigos de este hecho; ahora corresponde que la Justicia investigue y determine las responsabilidades", señalaron desde la institución.

Por su parte, el Municipio de Bahía Blanca repudió el ataque y anunció que se presentará ante la Justicia como particular damnificado para acompañar el desarrollo de la causa. Desde las áreas municipales informaron además que el animal, un coipo, ya era conocido en la zona . Días antes del ataque, personal de Zoonosis había intentado capturarlo para resguardarlo y preservar su integridad, aunque el operativo no había logrado concretarse.

El gobierno local también indicó que mantiene contacto con las personas que difundieron el caso desde un primer momento a través de las redes sociales y sostuvo que "la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado".

En el comunicado oficial, las autoridades de Bahía Blanca remarcaron además que hechos de esta gravedad "no pueden ser relativizados ni naturalizados". En todo el territorio argentino, la crueldad hacia los animales constituye un delito tipificado por la Ley 14.346, que establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o cometan actos de violencia y abuso contra los animales.