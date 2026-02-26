Desde Venezuela, habló Nahuel Gallo después de 445 días detenido: qué dijo y cómo avanza la causa

El gendarme argentino Nahuel Gallo está detenido en Venezuela desde hace más de 400 días y, mientras su familia clama por su liberación, la reciente aprobación de la Ley de Amnistía dejó un sabor amargo al excluirlo del beneficio dejando un halo de incertidumbre respecto a su situación legal.

María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, rompió el silencio este jueves: "Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia", escribió Gómez en X.

Agustín Nahuel Gallo

Cabe recordar que el gendarme está detenido en la cárcel El Rodeo I, donde lleva a cabo una huelga de hambre como medida extrema para exigir su liberación. Fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar la frontera desde Colombia, el Ministerio Público venezolano lo acusó de estar involucrado en actividades terroristas y espionaje, cargos graves que lo dejaron a merced del sistema judicial venezolano bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Desde entonces los avances son mínimos.

Si bien una luz de esperanza parecía encenderse con la reciente aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, se desvaneció rápidamente para los allegados de Gallo. Aunque la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, anunció que la ley abarcaría a presos políticos detenidos desde 1999 hasta 2026, el texto final aprobado por la Asamblea Nacional limita su alcance a un periodo de 12 años específicos y deja fuera a más de 400 detenidos, entre ellos al argentino que fue respaldado varias veces por la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes.



Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA pic.twitter.com/sXQif0gP2M — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) February 26, 2026

" En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía ", señaló Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal, una organización que defiende los derechos humanos en Venezuela. En una conferencia de prensa realizada el viernes 20 de febrero en Caracas, Romero denunció que la ley presenta un "recorte arbitrario" al excluir periodos completos y seleccionar meses específicos.

En la misma línea, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, calificó esta selección como "indebida y bastante arbitraria", destacando que 15 años enteros de los 28 contemplados quedaron fuera del beneficio.

Nahuel Gallo y María Alexandra Gómez junto a su hijo

Este caso es uno de los más emblemáticos dentro del grupo excluido. La ley establece que los delitos considerados graves contra la seguridad del Estado y el orden público no son elegibles para la amnistía. Bajo esta calificación jurídica, las acusaciones de espionaje y terrorismo impuestas a Nahuel Gallo lo ponen automáticamente fuera del alcance del beneficio.