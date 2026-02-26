Este procedimiento, que sirve para liquidar las deudas que pueda tener una empresa, es cada vez más utilizado en el país. Todo lo que hay que saber sobre las herramientas que ayudan a tener los salarios, pagos a proveedores y de impuestos al día.

El término Payroll en Argentina se ha consolidado como una herramienta clave para la gestión eficiente de salarios, pagos a proveedores y cumplimiento de obligaciones fiscales en el país. En un contexto donde la precisión en la liquidación de sueldos y el cumplimiento normativo se han vuelto esenciales, cada vez más empresas buscan soluciones que permitan optimizar estos procesos y evitar sanciones. El uso de sistemas de nómina automatizados está en aumento, respondiendo a la necesidad de centralizar datos, administrar convenios y reducir errores en la liquidación de haberes.

La digitalización de la administración de personal y la llegada de plataformas especializadas han modificado la manera en que las organizaciones abordan esta tarea.

El procedimiento, que incluye desde el cálculo de salarios y deducciones hasta la generación de recibos y reportes legales, se ha transformado en un pilar de la gestión de recursos humanos moderna. La automatización no solo permite cumplir con las exigencias de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que también contribuye a mejorar la comunicación interna y fortalecer la confianza entre empleadores y trabajadores.

La tendencia a incorporar software de gestión de nómina responde tanto a la complejidad del marco regulatorio local como a la necesidad de mantener la información actualizada y segura. La implementación de estas herramientas agiliza la administración de las obligaciones laborales y reduce el margen de error en la imputación de conceptos, lo que resulta fundamental en entornos donde el control fiscal es cada vez más riguroso.

Liquidación de sueldos y obligaciones: marco legal y procesos clave

La liquidación de salarios en Argentina está regulada por la Ley Nacional 11.544, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los convenios colectivos de cada actividad. Tras la aprobación de la Ley 27.742 (Ley de Bases) y la vigencia de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023, el esquema laboral incorporó cambios relevantes que impactan en la gestión de nómina. Estos instrumentos continúan estableciendo la jornada laboral, los recargos por horas extra, el pago de feriados, el cálculo del aguinaldo (SAC) y la liquidación de vacaciones, aunque ahora se suman nuevas disposiciones vinculadas al período de prueba ampliado, la regularización del empleo y el régimen indemnizatorio.

El proceso de payroll argentina comienza con la determinación del valor de la hora normal. Para calcular las horas extra, la LCT mantiene un recargo del 50% para horas diurnas en días comunes y del 100% para jornadas realizadas después de las 13:00 del sábado, domingos o feriados nacionales. Si bien estos porcentajes no fueron modificados por la reforma, se habilita una mayor flexibilidad en la organización de la jornada a través de convenios colectivos, lo que puede incidir en la planificación y liquidación del tiempo trabajado.

El pago de feriados y domingos trabajados continúa implicando una remuneración doble, mientras que los feriados no trabajados deben liquidarse de acuerdo a la modalidad de contratación. En lo que respecta al aguinaldo, la normativa mantiene el abono en dos cuotas anuales, calculadas sobre el 50% de la mejor remuneración mensual del semestre, considerando todos los conceptos remunerativos. El cálculo proporcional del SAC se realiza dividiendo la mejor remuneración por 180 y multiplicando por la cantidad de días efectivamente trabajados, sin cambios en su fórmula tras la reforma.

Respecto a las vacaciones, el empleador debe liquidar el monto correspondiente antes del inicio del período de licencia, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador y los días corridos que establece la ley. Para empleados desvinculados, la liquidación de vacaciones no gozadas se efectúa de manera proporcional al tiempo trabajado en el año en curso. En materia de extinción del contrato, la reforma introdujo modificaciones como la ampliación del período de prueba a 6 meses —con posibilidad de extenderse en pymes—, la eliminación de multas agravadas por empleo no registrado y la opción de implementar un Fondo de Cese Laboral mediante convenio colectivo, en reemplazo del esquema indemnizatorio tradicional.

La administración de estos conceptos requiere un registro detallado y la actualización permanente frente a los cambios normativos. En el nuevo escenario, resulta clave contar con herramientas que permitan auditar los procesos antes del pago, generando trazabilidad y control a lo largo de toda la gestión. Se destaca que la utilización de sistemas especializados ayuda a reducir el tiempo de procesamiento, minimizar errores y adaptarse con mayor agilidad al nuevo marco laboral vigente.

Herramientas tecnológicas y automatización: el caso de Mandu Argentina

El avance de la tecnología ha impulsado la adopción de soluciones como Mandü, plataformas que ofrecen una gestión integral de nómina adaptada a la normativa local. Estas herramientas centralizan cálculos, deducciones y reportes, y permiten administrar convenios, automatizar procesos y simular escenarios de nómina en tiempo real. Más de 400 mil colaboradores son gestionados mensualmente a través de estos sistemas, lo que refleja su alcance en el mercado argentino.

El software de gestión de nómina incluye funcionalidades operativas como la liquidación individual y masiva de haberes, administración de conceptos, generación de recibos en PDF, reportes legales exportables y asientos automáticos para la contabilidad. Entre las capacidades avanzadas se cuentan la simulación de escenarios, proyecciones inteligentes, auditorías previas y parametrización flexible de reglas y fórmulas. Los sistemas también contemplan la integración con módulos de gestión de tiempos y asistencia, administración de anticipos y préstamos, y el manejo de embargos y retenciones judiciales.

La actualización permanente ante cambios legales y la generación automática de reportes para la AFIP y otros organismos permiten a las empresas cumplir con todas las normativas vigentes, desde el Libro de Sueldos Digital hasta la Declaración en Línea y el Formulario 931. La posibilidad de integrar la nómina con sistemas contables y de recursos humanos facilita la gestión global y reduce los riesgos asociados a la duplicidad de información o a la omisión de conceptos relevantes.

Contar con soluciones tecnológicas para la liquidación de sueldos y el manejo de obligaciones fiscales se ha vuelto imprescindible en el contexto actual. La actualización constante, el cumplimiento normativo y la trazabilidad en los procesos son factores que inciden directamente en la sustentabilidad y competitividad de las empresas en Argentina.