Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega: qué descubrió la Justicia

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo giro este jueves con la detención de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 16 años ocurrido en Córdoba.

La mujer convivía con Barrelier y es madre de una hija en común con él. Su arresto fue ordenado por el fiscal Raúl Garzón, quien la imputó por el delito de encubrimiento doblemente agravado por el hecho precedente y por mediar violencia de género.

Detuvieron a Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Palmero habría estado dentro de la vivienda del barrio Cofico al momento del asesinato y podría haber colaborado con el acusado para ocultar pruebas fundamentales para la investigación.

La detención se produjo pocas horas después de que se conocieran detalles de la declaración testimonial que la mujer había prestado tras el levantamiento del secreto de sumario. En ese relato reconstruyó los movimientos de Barrelier durante la noche del 23 de mayo, cuando Agostina fue vista con vida por última vez.

Según la investigación, la pareja de Claudio Barrelier se encontraba en la viviendo donde pudo morir Agostina

Según declaró, esa noche el acusado se encontraba jugando a la PlayStation en el living de la casa ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800. Cerca de las 21:45 pidió dinero en efectivo y reunió unos 3.000 pesos entre Palmero y la hija de ambos antes de salir de la vivienda durante menos de veinte minutos: " Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío ", aseguró en su declaración.

Siempre según su testimonio, Barrelier regresó poco después, volvió a jugar a la PlayStation con la niña y no realizó ningún comentario sobre esa salida. Además, sostuvo que durante ese lapso fue la única persona que abandonó la vivienda. Palmero también afirmó que el resto de la noche transcurrió con normalidad; indicó que el acusado cenó dos empanadas en el living y recién se fue a dormir alrededor de las tres de la madrugada.

Una de las habitaciones de Claudio Barrelier

La mujer también recordó una conversación mantenida al día siguiente, cuando comenzó a difundirse en redes sociales la desaparición de Agostina. Contó que le mostró la fotografía de la adolescente a Barrelier y que él respondió que la conocía porque era hija de una mujer vinculada a un torneo de fútbol que frecuentaba.

La reconstrucción del crimen

Para los investigadores, Agostina fue vista con vida por última vez el sábado 23 de mayo. Ese día le dijo a su madre que iría a la rotisería de su abuelo, pero en realidad tomó un remís rumbo al barrio Cofico, donde vivía Claudio Barrelier, de 33 años, quien había mantenido una relación con su madre.

Claudio Barrelier cada día mas complicado por el femicidio de Agostina Vega

La causa determinó que la adolescente llegó hasta la vivienda engañada. Un audio enviado a sus amigas reveló que Barrelier le había prometido una supuesta "sorpresa" para su mamá. El remisero que la trasladó, Ariel Torres, declaró que la joven se mostraba tranquila y que un hombre encapuchado salió a pagar el viaje sin mirarlo a la cara. Incluso, aseguró que le entregó un dólar para completar el pago. Para la Justicia, ese hombre era el presunto femicida.

Con las pruebas reunidas hasta el momento, la fiscalía sostiene que el crimen de Agostina Vega ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, pocas horas después de que Agostina ingresara a la vivienda donde, según la acusación, fue asesinada.