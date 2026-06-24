Encontraron muerta a la niñera de 19 años desaparecida en Salta: las pistas que incriminan al único sospechoso

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, amaneció conmocionada este martes tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Guadalupe Ramos, una joven de 19 años que había desaparecido el pasado domingo. Durante dos días, familiares, vecinos y fuerzas policiales se movilizaron en una búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

Guadalupe fue vista por última vez cuando salió de su hogar para acompañar a un niño que cuidaba hasta su casa y, desde ese momento, su familia perdió contacto con ella y comenzó una desesperada campaña para encontrarla.

La familia de Guadalupe Ramos la buscó intensamente

Las redes sociales se inundaron de mensajes y fotos de Guadalupe, mientras que las cámaras de seguridad se convirtieron en una herramienta clave para rastrear sus últimos pasos.

En la madrugada del martes, la búsqueda llegó a un trágico desenlace. El cuerpo de Guadalupe fue encontrado en una vivienda ubicada en el barrio Aeroparque, en una zona vinculada a personas de su entorno familiar. Las autoridades aún trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

La última imagen que se conoció de Guadalupe Ramos

Casi al mismo tiempo que se descubría el cuerpo, la policía detuvo a un joven señalado como el principal sospechoso del caso: según trascendió, el detenido habría mantenido una relación sentimental con Guadalupe. Su actitud durante los días de búsqueda levantó sospechas entre los investigadores y la familia de la víctima.

Los allegados a Guadalupe intentaron comunicarse con él para obtener información sobre su paradero, pero no lograron contactarlo y, finalmente, las autoridades dieron con él y procedieron a su detención.

Encontraron sin vida a Guadalupe Ramos

Según fuentes cercanas al caso, el sospechoso estaría bajo los efectos de estupefacientes al momento de ser localizado. Además, publicaciones recientes en sus redes sociales están siendo analizadas por la Justicia como posibles pruebas vinculadas al crimen.

La familia de Guadalupe atraviesa horas de profundo dolor. Noelia Ramos, hermana mayor de la joven y una de las principales impulsoras de la búsqueda, expresó su pesar a través de un mensaje desgarrador en su perfil de Facebook: "Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda".