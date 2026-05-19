Día de furia en La Plata: chocó dos autos, atacó a trompadas a policías y terminó detenido tras una persecución

Lo que comenzó como una maniobra imprudente en pleno centro de La Plata terminó convertido en una madrugada caótica, con choques, corridas, golpes y un operativo policial que se extendió por varias cuadras. Un conductor que circulaba presuntamente alcoholizado protagonizó una violenta secuencia durante la madrugada del domingo cuando chocó dos vehículos estacionados, atacó a trompadas a agentes de seguridad y escapó antes de ser finalmente reducido y detenido.

El episodio ocurrió sobre la calle 45, entre 8 y 9, a pocos metros de Plaza Italia. Allí, según reconstruyeron fuentes del caso, el hombre manejaba un Ford Focus blanco e intentó salir de un estacionamiento sin advertir la presencia de un Peugeot 208 estacionado detrás suyo. El impacto fue violento y llamó inmediatamente la atención de quienes estaban en la zona. Pero la situación empeoró segundos después.

En medio de la confusión y aparentemente sin controlar el vehículo, el conductor puso marcha atrás y terminó chocando también contra una camioneta Peugeot Partner. Toda la secuencia fue observada por agentes de una patrulla de la Secretaría de Seguridad municipal que recorría el lugar. Los oficiales detectaron rápidamente que algo no estaba bien y comenzaron a seguir el vehículo por varias cuadras hasta interceptarlo en diagonal 74 entre 45 y 46.

Lo que parecía un procedimiento de rutina se transformó entonces en un estallido de violencia. Cuando los agentes le solicitaron la documentación y le pidieron que se sometiera al test de alcoholemia, el conductor reaccionó de manera completamente descontrolada. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, descendió del auto insultando a los efectivos y, en cuestión de segundos, comenzó a lanzar trompadas contra el personal municipal.

Dos policías resultaron golpeados durante el ataque. Uno de ellos sufrió lesiones en un dedo, mientras que otro recibió varios impactos aunque sin heridas de gravedad. En medio de la tensión, el agresor aprovechó el desconcierto y escapó corriendo del lugar, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda coordinado a través del Centro de Monitoreo de la ciudad. La persecución terminó varias cuadras más adelante, en la zona de 11 y 45.

Sin embargo, lejos de calmarse, el hombre volvió a enfrentarse con los agentes que intentaban detenerlo. De acuerdo con los testimonios recabados y la información difundida por el portal 0221, el conductor retomó los insultos y volvió a atacar físicamente a otro efectivo antes de ser finalmente reducido. La escena fue tan caótica que incluso amigos del propio agresor tuvieron que intervenir para intentar frenarlo mientras otros policías del Comando de Patrullas colaboraban para contener la situación.

Parte del violento episodio quedó registrado por el celular de una oficial que comenzó a grabar "por prevención", según se escucha en el video que luego circuló entre investigadores y testigos. Finalmente, el conductor fue trasladado detenido a la Comisaría Primera de La Plata, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa incluye cargos por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de las sanciones correspondientes por haberse negado a realizar el test de alcoholemia.