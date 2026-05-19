Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro en una gala repleta de bloopers, cruces y momentos desopilantes

La televisión argentina tuvo su gran noche y, como suele pasar con los Premios Martín Fierro 2026, el verdadero show no estuvo solamente arriba del escenario. Entre premios, chicanas, reconciliaciones incómodas, llegadas tarde y comentarios filosos, la edición número 54 dejó una montaña de escenas virales que transformaron al Hotel Hilton de Puerto Madero en un auténtico reality en vivo.

Guido Kaczka

El gran ganador de la noche fue Guido Kaczka, que se quedó con el Martín Fierro de Oro después de una temporada demoledora en El Trece con Buenas Noches Familia. Emocionado, el conductor celebró el reconocimiento luego de haber ganado también la categoría de conducción masculina. "Son premios que hablan del laburo, que es lo que nos gusta hacer", había dicho minutos antes, cuando ya todos en el salón daban por hecho que el Oro terminaría en sus manos.

La ceremonia, conducida nuevamente por Santiago del Moro y transmitida por Telefe, tuvo de todo: homenajes emotivos, internas televisivas sin disimulo y escenas dignas de una comedia de enredos. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri subieron juntas al escenario convocadas por Del Moro. Las tres se abrazaron, sonrieron y hasta se dieron un pico grupal frente a las cámaras.

La imagen sorprendió especialmente por el histórico conflicto entre Moria y Georgina, enemistadas desde hace más de veinte años por declaraciones de La One vinculadas al fallecido Miguel "El Vasco" Lecuna. Antes de la gala, Georgina había sido clarísima sobre el vínculo actual. "Obvio que nos vamos a saludar, somos dos mujeres grandes y educadas. Pero no veo reconciliarnos porque está involucrado el Vasco". Moria, fiel a su estilo, minimizó la situación: "No le digamos nada a esto, es una cosa social".

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La foto ocurrió igual. Pero al bajar del escenario, Barbarossa se encargó de enfriar cualquier fantasía de reconciliación definitiva: "Solo nos saludamos". La noche también tuvo accidentes. La Barby se cayó en plena gala justo antes de subir a recibir el premio de LAM. El primero en correr a ayudarla fue Mariano Iúdica, mientras varios invitados miraban entre preocupación y sorpresa. Más tarde, ella aclaró que estaba bien, aunque durante toda la ceremonia caminó con bastón.

Otro que dio la nota fue Darío Lopilato, que apareció en muletas y con una bota ortopédica. "Me rompí la patita jugando al fútbol. Tenía que estar presente de todas maneras. Le dije a mi novia que me ayude y venga conmigo", contó entre risas. La gala también dejó momentos incómodos y gestos difíciles de disimular. Cuando Del Moro anunció que Wanda Nara ganaba como mejor conductora por MasterChef Celebrity, Nancy Pazos reaccionó con humor ácido: "Me voy", lanzó desde su mesa.

A pocos metros, Yanina Latorre tampoco ocultó su ironía durante el discurso de Wanda, especialmente cuando la mediática habló de su diagnóstico de leucemia. Sin embargo, Moria Casán sorprendió al aplaudir con entusiasmo pese a haber competido en la misma categoría. Ya había anticipado en su programa que creía que Wanda iba a ganar y, cuando ocurrió, simplemente celebró la predicción cumplida.

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Wanda, por su parte, convirtió su discurso en uno de los momentos más comentados de la noche. "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí", sostuvo. Y agregó: "Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos".

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En paralelo, otro foco de atención estuvo puesto sobre la supuesta tensión entre Del Moro y Marley, luego de versiones sobre un distanciamiento entre ambos. El propio conductor ironizó desde el escenario: "Pará, que lo vi entrar a Marley. Lo saludo, que después dicen que no saludo a Marley". Más tarde, cuando Marley subió a buscar el premio por Por el Mundo, siguió el juego: "Nos saludamos con Santi, ya no hay tema del que hablar, nos amigamos". "¡El próximo viaje... a la Luna vamos!", retrucó Del Moro.

La ceremonia también tuvo espacio para la emoción. Hubo homenajes para Enrique Macaya Márquez por su trayectoria y un sentido recuerdo para las figuras fallecidas entre 2025 y 2026 durante el clásico In Memoriam, acompañado por Ángela Torres interpretando "Recuérdame", de la película Coco. Entre los homenajeados estuvieron Luis Brandoni, Héctor Alterio, Marcelo Araujo y Miguel Ángel Russo, quien además recibió un reconocimiento especial.

Y como si faltara algo para completar el caos elegante del Hilton, las llegadas tarde también fueron protagonistas. Vicky Xipolitakis apareció 20 minutos después de comenzada la transmisión riéndose junto a Marley, mientras Nelson Castro y Dominique Metzger aterrizaron sobre la hora tras terminar Telenoche. Entre selfies, abrazos, pases de factura y discursos emotivos, los Martín Fierro volvieron a demostrar que la televisión argentina todavía sabe cómo convertir una entrega de premios en un espectáculo impredecible. Y esta vez, el gran maestro de ceremonias involuntario de ese caos fue Guido Kaczka, que terminó levantando el Oro.