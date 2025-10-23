Doctrina Bullrich: piden elevar a juicio la causa por el ataque con gas pimienta a la nena de diez años frente al Congreso

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la elevación a juicio oral del caso que investiga la brutal agresión sufrida por una nena de diez años y su madre a manos de un efectivo de la Policía Federal, durante una protesta frente al Congreso en septiembre del año pasado. El episodio, ocurrido bajo la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, se convirtió en un símbolo del avance de la represión policial y del desprecio oficial hacia el derecho a la protesta. En su requerimiento, Taiano solicitó que el oficial Cristian Miguel Rivaldi sea juzgado por los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves.

Según el fiscal, el accionar del agente fue "desproporcionado e injustificado, e implicó un apartamiento de la normativa y las directrices establecidas en los reglamentos generales, protocolos y manuales para el uso de la fuerza". Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2024, cuando la Policía avanzó sobre manifestantes que reclamaban contra una reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno.

Las pruebas reunidas en la investigación fueron contundentes. "Los videos recabados en autos permiten observar el momento preciso en que el nombrado dirige el gas directamente hacia el sector en que se encontraban madre e hija, que estaban claramente visibles en el lugar del hecho, produciéndoles lesiones en los ojos", sostuvo la Cámara Federal al confirmar el procesamiento del agente.

El dictamen de Taiano desbarata la defensa de Rivaldi, quien intentó justificar el ataque alegando que "había violencia en el lugar" y que no podía identificar a la menor. El fiscal fue categórico al afirmar que "Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado orgánico que tuvo asignado y roció, de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia, a las víctimas que se hallaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna".

También rechazó su intento de deslindar responsabilidades atribuyendo la agresión a un fotógrafo, señalando que "dicha hipótesis careció de respaldo probatorio concreto". El caso, que tiene a Bullrich denunciada por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, dejó al desnudo el accionar represivo que caracterizó su gestión. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de las víctimas, quien había señalado horas después del hecho: "Fabrizia ya tiene abogado. Vamos a representarla ante la Justicia a ella y a su madre por la violencia institucional sufrida por ambas".

La voz más poderosa del caso, sin embargo, no es la de los tribunales, sino la de la propia Fabrizia, que con apenas 10 años decidió contar su historia. En una entrevista con C5N, la niña había descripto el horror que vivió cuando un policía la roció con gas pimienta en la cara mientras estaba sentada junto a su madre: "Fue una experiencia nueva todo lo que pasó. Es la primera vez que fuimos a una manifestación. Después de ver la votación, que salió negativa, nosotras quisimos ir a defender a los jubilados y encima lo malo fue que me tiraron a mi mamá y a mí gas pimienta y no habíamos hecho nada. Era una manifestación pacífica".

A pesar del trauma, Fabrizia mostró una madurez que contrasta con la indiferencia del poder político. "No le pegamos a la policía, no los insultamos para que ellos nos tiraran gas pimienta. De hecho estábamos sentadas en el piso nada más. Estaba enfrente del policía, de hecho. Estaba sentada ahí con mi mamá y me empiezan a tirar gas pimienta, estaban avanzando y yo veía que señalaban", había relatado. La pequeña sufrió una conjuntivitis producto del ataque, pero también un daño emocional que el Estado se niega a reparar. "Empecé a gritar porque, no sé, sentía que no podía ver, no podía respirar de los nervios, no escuchaba a mi mamá, no la sentía", recordó. Su testimonio fue un retrato doloroso de la violencia institucional que Bullrich intentó naturalizar bajo el discurso del "orden".

Lejos de asumir responsabilidades, la ministra responsabilizó a la madre de la menor por lo ocurrido, un gesto que Fabrizia no perdonó. "Realmente no espero que me pidan disculpas, no lo espero, porque para mí, no sé, se sentían orgullosos de tirarme gas pimienta. Encima Patricia Bullrich le echa la culpa a mi mamá", había dicho la nena, que sueña con ser veterinaria cuando sea grande.