Nueva hipótesis da un volantazo a la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: "¿Y si se los tragó la tierra?"

La desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) sumió a la comunidad de Chubut y a todo el país en un misterio que parece no tener fin. La pareja, que partió desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones para disfrutar de un fin de semana largo, lleva más de una semana sin dejar rastro.

La única pista es su camioneta Toyota Hilux, hallada en el inhóspito Zanjón de Visser, dentro del área protegida Rocas Coloradas. Ahora, una nueva teoría plantea un escenario tan inquietante como perturbador: " ¿Y si se los tragó la tierra? ", es la pregunta que se plantea Martín Pérez.

Pérez, un experimentado guía baqueano, lanzó una hipótesis que podría cambiar el rumbo de la investigación: "La geografía está llena de sumideros", explica con seriedad. Según detalla, estos orificios naturales pueden "colapsar repentinamente", provocando que quienes los pisan caigan a profundidades desconocidas

En esta línea, explica: "Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen", advierte el baqueano.

El lugar donde apareció la camioneta es de difícil acceso y poco transitado: "El camino no está abierto, no hay tránsito. Cuando van los pescadores a esa zona, siempre van de a dos, no de a uno", asegura el guía y explica que la falta de señal de celular y las condiciones climáticas extremas agravan aún más el panorama. Pérez también apunta al abandono del área protegida Rocas Coloradas: " No hay control, no hay guardias. Esto ya tendría que estar activo ", explicó dejando claro que hace más de cinco años rige una medida sobre ese lugar que todavía no se cumple.

Para los familiares de la pareja, el misterio sigue siendo desconcertante. Gabriela, hija de Pedro, sospecha de un posible robo: "No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo". Sin embargo, la camioneta no presentaba signos de violencia y contenía pertenencias esenciales como agua y una carpa.

La relación entre Pedro y Juana había comenzado apenas un mes antes, pero ya irradiaba alegría y esperanza entre sus seres queridos. Ambos habían decidido emprender este viaje para disfrutar de una celebración local en Camarones. Sin embargo, la decisión de tomar un camino alternativo sigue siendo inexplicable.

Mientras drones, perros y voluntarios recorren las vastas 40 hectáreas del área de búsqueda, el frío y la incertidumbre no dan tregua: "Hace mucho frío, puede haber hasta sudestada", comenta Pérez. La teoría del guía sobre los sumideros plantea un desenlace sombrío: "A mi me duele porque puede ser mi abuelo. Ahora creo que acá se busca un cuerpo, no se busca a la persona con vida".

