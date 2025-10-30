Dolor en Quilmes: un nene de ocho años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco durante un entrenamiento

Una tragedia golpeó a la comunidad de Quilmes. Benicio Farji, un nene de apenas ocho años, se encuentra internado con muerte cerebral en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, tras un accidente ocurrido el martes por la noche en el Club Argentino de Quilmes. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, el menor sufrió lesiones craneoencefálicas severas luego de que un arco de handball cayera sobre él mientras practicaba básquet en el predio Los Mates, en el este del partido de Quilmes.

Un niño de ocho años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco de handball durante un entrenamiento

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Después de un entrenamiento, Benicio y sus compañeros se quedaron jugando en la cancha multipropósito. En circunstancias que aún se investigan, el niño se trepó al arco, una estructura que no estaba amurada al suelo, y ésta cedió, cayendo sobre su cuerpo y golpeándolo con fuerza en la cabeza cuando tocó el piso. El impacto fue devastador. De inmediato, fue trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, donde los médicos confirmaron que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, una hemorragia otorrinofaríngea y un paro cardiorrespiratorio.

Un niño de ocho años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco de handball durante un entrenamiento

Luego de estabilizarlo, los profesionales constataron que las lesiones eran de extrema gravedad y decidieron derivarlo de urgencia al Hospital El Cruce. Durante las primeras horas de atención, el cuadro del pequeño empeoró. Los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente por una complicación abdominal aguda, y aunque la operación se realizó con éxito, las lesiones en el cráneo resultaron irreversibles. Horas después, fuentes sanitarias confirmaron que el niño se encontraba con muerte cerebral. La noticia devastó a la comunidad educativa y deportiva. Benicio era alumno del colegio Nazareth y jugador de básquet infantil del Club Argentino de Quilmes.

Un niño de ocho años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco de handball durante un entrenamiento

El club decretó 48 horas de duelo y cerró sus instalaciones "en señal de respeto y acompañamiento a la familia del nene y a toda la comunidad afectada por la tragedia". En un comunicado cargado de dolor, la institución escribió: "En nombre de todo el Club Argentino de Quilmes, queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que no existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesan, pero queremos que sepan que no están solos".

Y agregaron: "Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar". Desde el área de básquet se impulsó una cadena de oraciones en redes sociales: "Un alumno lleno de luz que hoy está pasando por un momento muy difícil". El caso generó una profunda consternación también porque, apenas semanas atrás, un hecho similar se cobró la vida de otro niño en Cipolletti, Río Negro, donde un menor de 10 años murió al caerle encima un arco metálico mientras entrenaba fútbol.

Un niño de ocho años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco de handball durante un entrenamiento

La coincidencia entre ambos episodios encendió las alarmas sobre la seguridad de las estructuras deportivas en clubes de barrio y predios recreativos. En ambos casos, los arcos no estaban fijados al suelo, una omisión que puede resultar fatal.