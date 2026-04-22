Dos crímenes, el mismo horror: jubilados asesinados en sus casas a golpes y una violenta trama que sacude al interior del país

La escena se repite con una crudeza que estremece: casas silenciosas, puertas entreabiertas y cuerpos sin vida en el interior. En menos de 48 horas, dos hombres mayores fueron encontrados muertos en sus viviendas en distintos puntos del país. Lo que en un principio parecía una tragedia doméstica terminó revelando algo mucho más oscuro: ambos casos están atravesados por la violencia. En Pocito, un hombre de 78 años fue hallado sin vida en su casa y la investigación dio un giro inmediato. La víctima, identificada como José Y., "presentaba signos de haber sido atacada y llevaba más de 48 horas fallecida".

Encontraron a un hombre muerto en su casa en San Juan

El hallazgo ocurrió en una vivienda sobre Calle 12, a metros de Alfonso XIII, cuando un amigo ingresó al domicilio y lo encontró en la cocina. Al principio, no se descartaba una muerte natural. Pero las pericias preliminares desarmaron esa hipótesis: el cuerpo tenía lesiones compatibles con una agresión. "Las médicas determinaron que la muerte se produjo por golpes, aunque los elementos utilizados todavía no fueron establecidos", indicaron fuentes judiciales.

La causa fue recaratulada como homicidio doloso y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Desde entonces, la investigación se concentra en reconstruir las últimas horas de la víctima y dar con los responsables de un ataque que, por ahora, no tiene explicación. A más de mil kilómetros, en Garupá, el horror se replicó con una violencia aún más explícita. Maximino Morel Duarte, de 89 años, fue encontrado muerto en su vivienda del barrio Santa Clara.

El hallazgo lo hizo un amigo de 81 años que, al no obtener respuesta, decidió entrar. Lo que encontró fue devastador: el cuerpo yacía en el suelo de la cocina, "sin signos vitales y con lesiones compatibles con un hecho violento". Tenía golpes en el cráneo. El testigo aportó un dato clave: minutos antes había visto salir a una mujer de la casa, quien le dijo que el dueño "se había caído". Esa versión se derrumbó rápidamente.

La investigación avanzó con rapidez. Ese mismo día, la Policía identificó y detuvo a una joven de 26 años, Luz Noemí C., a pocas cuadras del lugar. Durante el allanamiento en su domicilio, se secuestraron prendas, un celular y otros elementos de interés. Pero el caso sumó un giro inesperado: en la casa de la víctima, los investigadores encontraron un martillo tipo maza -posible arma del crimen- y, en un sector trasero utilizado como inquilinato, envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y un teléfono celular. El hallazgo activó la intervención de la Justicia Federal.

Luz Noemí C, de 26 años, fue detenida en inmediaciones de las calles Posadas y 9 de Julio

Ambos casos comparten un detalle perturbador: las víctimas fueron encontradas en la cocina de sus casas, un espacio íntimo, cotidiano, convertido en escenario de muerte. En San Juan, los investigadores aún no logran determinar cómo se produjo el ataque ni quién lo ejecutó. En Misiones, en cambio, hay una detenida, pero persisten los interrogantes sobre el móvil del crimen y su posible vínculo con la droga hallada en el lugar. En ambos expedientes, las autopsias serán clave para precisar la mecánica de las muertes. Mientras tanto, las autoridades continúan recolectando testimonios, analizando cámaras de seguridad y reconstruyendo los últimos movimientos de las víctimas.