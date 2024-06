"El que avisa no traiciona, Osvaldito": amenazó y mató a su hermano por una casa en Lanús

Una disputa entre dos hermanos por una casa en Lanús terminó de la peor manera cuando el menor de ellos, identificado como Carlos Alberto Censori Bargiela, dejó las amenazas de lado, sacó un arma y le propinó al menos cuatro disparos a Osvaldo Censori Bargiela, quien falleció en el acto. Según trascendió, el conflicto familiar que terminó en tragedia se intensificó a partir de la muerte del padre de ambos la semana pasada. A partir de ahí, los hermanos comenzaron a disputarse la herencia en no muy buenos términos: Carlos le decía a Osvaldo que lo iba a matar e incluso, apareció el viernes en estado de ebriedad disparando al aire en la puerta de la vivienda en disputa.

La casa en disputa

Ese mismo día, Osvaldo recibió el primer mensaje amenazante de su hermano: "Osvaldito, no amenacé, Osvaldito. Yo te puedo matar, hijo de p.... Yo puedo vivir hasta los 80 años en el penal. Me como una perpetua, sí, pero vivo en piola, vivo piola. No tengo para comer, hijo de p.... No tengo para comer la c... de tu madre. No estoy comiendo la c... de tu madre. No estoy comiendo la c... de tu madre. Tanto trabajo que tenés, hijo de p.... Te puedo matar la c... de tu madre. Vas a ver si vas a agarrar el coche. Vas a ser todo vivo, como tierra, la c... de tu madre, voy a comer tierra, hijo de p..., me importa un carajo. Tengo 50 clientes, tengo 60 clientes, yo tengo 70 clientes. No estoy trabajando, hijo de p.... Sí, la c... de tu madre, la voy a alquilar la casa. La voy a alquilar y te voy a matar, hijo de p.... Yo te mato, Osvaldito, te voy a degollar".

A raíz de esta primera amenaza, la víctima -que se desempeñaba como contador- realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría más cercana y sobre su hermano recayó una perimetral que le impedía acercarse a Osvaldo -que había logrado poner a su nombre la casa del padre de ambos- a menos de 200 metros. Vale destacar que el mayor de los hermanos tenía bajo su tutela a Carlos porque este último no podía "sostenerse" por sus propios medios: además de tener antecedentes penales, las autoridades señalaron que el agresor era "un paciente psiquiátrico" y revelaron que tenía "problemas de adicción".

De acuerdo con las fuentes del caso, cada vez que Carlos se le acercaba a Osvaldo para pedirle ayuda, este lo ignoraba. "Le insistía con que le pague, que le dé comida y él le respondía que no podía verlo porque estaba trabajando, porque tenía muchos clientes. A partir del primer audio amenazante, la víctima denuncia a su hermano Carlos y sobre él dictan una orden de restricción perimetral de 200 metros", detallaron. Lo cierto es que el sábado, Osvaldo volvió a recibir una nueva amenaza de Carlos: "El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona", se lo escucha al homicida advertirle a su hermano entre carcajadas.

Osvaldo fue asesinado por su hermano

Y sigue: "Ya te lo expliqué 20 veces, yo la casa no la quiero alquilar. ¡No me queda otra!. Estoy sin comer hace un montón de días. El que avisa no traiciona, Osvaldito. Tenés que tener cuidado conmigo, te voy a cortar el cuello, Osvaldito. Te voy a cortar el cuello. Vos no te me conocés a mí ni tres minutos. Osvaldito no la vas a disfrutar. Yo tampoco, yo voy preso y a los 80 años salgo. Pero vivo preso. ¿Y sabés cómo como? Y no cocino, no lavo, no hago nada. Vivo preso igual. Voy por homicidio, voy preso, piola. No voy por violín. Voy por homicidio. Te mato, hijo de p.... Vos sabés que te voy a matar. Te voy a matar, Osvaldito, te voy a matar".

En aquel amenazante audio, Carlos le terminó advirtiendo a su hermano que lo iba a mandar a "hablar con su papá", el cual había fallecido una semana antes: "No tenés ni idea de todas las maldades que me hiciste de chico. Basura, hija de p.... Andá a hablar con tu papá. Andá a hablar con tu papá, hijo de p...". El tercer audio intimidatorio de parte de Carlos hacia Osvaldo llegó el domingo y dice: "Yo, Osvaldito, te voy a cortar el cuello. Eso es lo que te puedo asegurar. Yo te voy a agarrar con un cuchillo de Tramontina y te voy a cortar el cuello. Vas a ver si no me voy a comer una perpetua. Te corto el cuello, hijo de puta, me voy a comer una perpetua y me cago de risa".

Finalmente la última amenaza de parte del agresor llegó horas antes del crimen: "Vos que sos del rock and roll, yo te avisé y vos no me escuchaste". Menos de media hora después de que Osvaldo escuchó ese último audio, su hermano Carlos lo mató. Llegó en bicicleta hasta la esquina de Burela y General Donovan y disparó diez veces contra su hermano, de los cuales cuatro impactaron en la víctima, que venía en su vehículo de color rojo. Osvaldo murió en el acto, mientras que Carlos intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza, pero sobrevivió y fue trasladado de urgencia hasta el hospital más cercano donde su pronóstico es crítico y reservado.

El mensaje de la Trafic del asesino

El agresor se desempeñaba como fletero y de acuerdo con las autoridades, se disparó contra "la placa de platino que llevaba en su cabeza". "Quedó internado en grave estado en el hospital municipal de Lanús", sentenciaron. Frente a la casa en disputa quedó estacionada la Trafic de color blanco que usaba Carlos para trabajar, donde se puede leer el siguiente mensaje: "El tiempo no se detiene, el tiempo perdido no se recupera jamás, el tiempo y la vida valen más que todo el oro y la plata del mundo, y yo no tengo ni tiempo, ni oro, ni plata". Aquella frase lleva como firma la de Carlos Alberto Censori Bargiela.