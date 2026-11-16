Un año de amor virtual, ni una sola cita y más de 4 millones de pesos transferidos. La historia del "estafador de Tinder" sanjuanino tuvo un final que pocos esperaban: Ángel Ariel Pedernera le devolvió todo el dinero a la joven de 29 años que había confiado en él, y la Justicia lo sobreseyó. En la audiencia final, el hombre se mostró compungido y aseguró ante el juez que estaba arrepentido por lo que había hecho.

Todo empezó con un match. En Tinder, Pedernera se presentaba como "Ángel" y usaba fotos falsas de un joven rubio para armar una identidad que no era la suya. Según la investigación, sostuvo con la víctima una relación sentimental virtual durante casi un año, pero nunca se vieron cara a cara: cada vez que la cita parecía cerca, aparecía una excusa convincente que la frustraba .

Tinder

El personaje tenía de todo. Decía ser dueño de una empresa constructora en Santa Fe y, a la vez, pastelero en un hotel de lujo de San Juan; esos supuestos trabajos le servían para justificar sus ausencias y mostrarse exitoso. Y fue todavía más lejos: usaba un segundo celular para hacerse pasar por su propia madre , y desde ese número le escribía a la joven para reforzar la confianza.

Cuando el vínculo estuvo consolidado, empezaron los pedidos de plata. Problemas con su camioneta, dificultades financieras en la supuesta empresa, medicamentos urgentes: cada excusa era una nueva transferencia. Convencida de que estaba en pareja con alguien de confianza, la joven le giró dinero una y otra vez, hasta superar los 4 millones de pesos. Cuando se dio cuenta del engaño, hizo la denuncia, y la investigación permitió reconstruir todo el mecanismo de manipulación.

El "estafador de Tinder" de San Juan

La salida judicial llegó por la vía de la reparación integral del daño. Meses atrás, la defensa y el Ministerio Público homologaron un acuerdo: Pedernera pagaría primero 2 millones de pesos en efectivo y el resto en nueve cuotas. El fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, verificó que la devolución se completó y acompañó el pedido de sobreseimiento.