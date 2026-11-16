La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez parece estar lejos de llegar a su fin. Después de protagonizar un fin de semana cargado de insultos, indirectas y fuertes cruces en las redes sociales, ambas decidieron mostrar una faceta mucho más relajada de sus vidas. Sin embargo, las publicaciones que compartieron junto a sus respectivas parejas volvieron a encender la polémica y despertaron todo tipo de especulaciones.

El escándalo estalló luego de que se filtrara un video en el que se podía ver a la conductora discutiendo con la actriz durante el recordado episodio ocurrido en la denominada casa de los sueños. A partir de ese momento, las acusaciones cruzadas no tardaron en aparecer y las redes sociales se convirtieron, una vez más, en el escenario de una batalla mediática.

Wanda y Zaira Nara tomando sol

Pese a la tensión acumulada durante los últimos días, la Bad Bitch eligió mostrar cómo disfrutaba de un domingo de descanso en su lujosa propiedad de Nordelta. La empresaria publicó una serie de fotografías en las que posó en distintos sectores de su casa, dejando a la vista las comodidades y los exclusivos detalles de la residencia.

En una de las imágenes, la conductora apareció tomando sol de espaldas junto a su hermana, Zaira Nara, en el patio de la propiedad. De fondo podían observarse las lanchas y parte del imponente paisaje que rodea la vivienda.

Wanda Nara encendió las redes con una foto junto a Martín Migueles

Pero hubo otra postal que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Martín Migueles apareció recostado sobre el cuerpo de Wanda, en una imagen que dejó en evidencia la cercanía entre ambos y que no pasó inadvertida en medio de la guerra mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.

Como era de esperarse, el futbolista y su novia tampoco se quedaron atrás. Icardi compartió una serie de fotos junto a la actriz en las que se mostraron enamorados, sonrientes y disfrutando del sol y la pileta de su mansión.

Mauro Icardi también compartió fotos en la pileta, pero con la China Suárez

Las imágenes dejaron ver a la pareja en una actitud distendida y cómplice, como si nada hubiera ocurrido durante los últimos días. Además, al igual que Wanda, aprovecharon la oportunidad para exhibir parte de los lujos de su residencia: "Domingo mood. No molestar", escribió Icardi, junto a las postales que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el delantero decidió bloquear los comentarios de la publicación , impidiendo que sus seguidores pudieran dejar mensajes u opiniones sobre su relación con la China.

Mauro Icardi bloqueó los comentarios en su última publicación

Pero la polémica no terminó ahí. Mientras Icardi buscaba mostrar un domingo romántico junto a su pareja, en X comenzaron a circular comentarios de usuarios que pusieron en duda la autenticidad de algunas fotografías: acusaron al futbolista de haber utilizado Photoshop para modificar su apariencia . Entre las observaciones que más repercusión tuvieron, algunos señalaron que Icardi se habría agrandado las manos, mientras que otros aseguraron que también se habrían retocado los pies de Suárez.

Así, lo que parecía ser un domingo de descanso terminó convirtiéndose en otro capítulo de la interminable guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Esta vez, sin necesidad de intercambiar insultos directamente, las fotografías, los lujos y las demostraciones de amor fueron suficientes para volver a quedar en el centro de la escena.