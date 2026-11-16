Después de la explosión en Remedios de Escalada, el Municipio de Lanús presentó un paquete de asistencia para vecinos y comerciantes afectados. Las medidas surgieron de una reunión del intendente Julián Álvarez con las familias damnificadas e incluyen ayuda económica, beneficios impositivos, la reparación de viviendas y la reconstrucción del centro comercial de la zona. Estas son, una por una.

La primera medida es una ayuda económica extraordinaria e inmediata para las familias que viven en el epicentro del siniestro. Está destinada a quienes resultaron afectados de manera directa por la explosión, y apunta a cubrir las necesidades más urgentes mientras dura la emergencia.

Devastadora explosión en Remedios de Escalada, partido de Lanús

El Municipio dispuso la exención de las tasas municipales para todos los locales del Centro Comercial de la zona. Además, enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para pedir que los vecinos del área afectada no paguen Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario ni Patente; esa exención depende de que la Provincia la apruebe.

El plan contempla los arreglos del edificio de Del Valle Iberlucea 4494, para que sus habitantes puedan volver a sus casas en condiciones seguras. Al mismo tiempo, el Municipio anunció que comenzará la reconstrucción del Centro Comercial, uno de los sectores más dañados.

Explosión en Remedios de Escalada

En la zona más afectada, identificada como zona roja, el acceso sigue restringido mientras se hacen los peritajes judiciales, que podrían extenderse hasta el próximo viernes. La demolición de la esquina donde ocurrió la explosión empezará solo cuando la Justicia la autorice .

Mientras tanto, los vecinos que viven fuera del perímetro de seguridad ya pueden regresar a sus viviendas. Las instituciones de esa zona, como escuelas y comercios, retoman sus actividades a partir de este lunes.

Tremenda explosión en Remedios de Escalada

Es por eso que Edesur y MetroGAS trabajan para restablecer de a poco los servicios en las inmediaciones, salvo en el sector restringido. Para pedir la reconexión, los vecinos pueden llamar a Edesur al 0800-333-3787 y a MetroGAS al 0800-999-1050.

El Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa judicial: considera que MetroGAS incumplió los protocolos de emergencia. Las autoridades pidieron además prudencia con la identidad de la persona que murió en el siniestro, que todavía espera la identificación oficial de la Policía Científica. La explosión en Remedios de Escalada dejó así su primera víctima fatal, y el barrio sigue de luto mientras intenta volver a la normalidad.