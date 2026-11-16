Dos palabras bastaron para helar la sangre. A la pregunta de si las torturas que sufrió Lara Gutiérrez, de 15 años, se transmitieron en vivo por redes sociales, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", respondió con una indiferencia que estremece.

Lo hizo en una entrevista con Infobae desde el penal de Ezeiza, donde está detenido con prisión preventiva como acusado clave del triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025.

Triple femicidio de Florencio Varela

La entrevista llegó después de la filtración del video que muestra las torturas a Lara, la más joven de las tres víctimas junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi. Para la Justicia federal, el hombre que la sujeta en las imágenes, con un teléfono en la mano, tiene las características de Pequeño J. La difusión de ese material volvió a exponer a la víctima y a su familia, y reabrió una de las versiones más espantosas del caso: que el crimen se transmitió en vivo .

Pequeño J negó todo, en tono tajante: "Yo no soy el del video". Y propuso una prueba: "Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita porque, la verdad, todo lo que llegue a salir, así sea algo mínimo, lo pueden usar en mi contra".

Pequeño J", denunció haber recibido amenazas de muerte

Cuando le preguntaron si había tenido el video, encontrado en el teléfono de otro integrante de la banda narco del Bajo Flores, respondió: "No, yo no tuve el video en mi teléfono, porque no estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí".

Entonces llegó la pregunta que todos se hacen: si la tortura fue transmitida en vivo, una de las versiones que más insisten en el caso. La respuesta fue un escueto "Ni idea". Ni una negación ni una explicación; apenas dos palabras frente al horror que vivieron tres chicas.

Pequeño J

El acusado también habló de su propia seguridad. Tras la filtración, su defensa denunció ante el Juzgado Federal N°2 de Morón que recibió amenazas de muerte de otros presos en el sector de alto riesgo de Ezeiza, con insultos misóginos: "Las denuncié porque varios presos quieren tomar represalias en mi contra. Quienes publicaron ese video no se dan cuenta que, ahora, mi vida corre peligro. Fue solo una amenaza, pero me podrían haber matado", dijo. Desde entonces, contó, lo revisan todos los días con un protocolo de seguridad.

Su abogado, el penalista Lucas Contreras Alderete, va por dos frentes. Primero, la filtración: "Este próximo lunes vamos a presentarnos como querellantes en la causa por la filtración del video y vamos a impulsar hasta individualizar a los responsables". Segundo, la prueba misma: "Vamos a plantear la nulidad del material audiovisual por invalidez de la prueba trasladada y exceso en la pesquisa digital, por la violación del derecho de defensa en la producción de prueba irreproductible, y por la ruptura de la cadena de custodia, así como la pérdida de trazabilidad".

Triple femicidio de Florencio Varela

La Justicia deberá determinar con pericias antropométricas, escopométricas, de comparación facial y de reconocimiento de voz si el hombre del video es o no Pequeño J. Mientras tanto, la causa suma novedades: otro integrante de la banda acusado del triple femicidio, Abel Josuel Taya Humpire, fue detenido en el distrito de Santa Anita, en Lima, en un operativo coordinado entre la Policía Federal Argentina e Interpol.

Triple femicidio de Florencio Varela

Más allá de la estrategia judicial, hay algo que no se puede perder de vista: Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas, y la circulación del video de sus últimos momentos es otra forma de violencia contra ellas y sus familias. El "Ni idea" de Pequeño J deja abierta una herida en su entorno que todavía busca justicia.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144. En caso de emergencia, llamá al 911.