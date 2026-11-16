La inflación de octubre dejó un nuevo frente abierto en el oficialismo, y no vino de la oposición. Victoria Villarruel eligió la ironía para pegarle a una diputada de su propio espacio, Juliana Santillán, que había salido a defender el 2,2% de octubre con una explicación técnica.

La vicepresidenta comparó ese video con un sketch de Diego Capusotto; casi al mismo tiempo, la UCA publicó números que desarman uno de los grandes logros que reivindica Javier Milei: la baja de la pobreza.

La filosa burla de Villarruel

Todo empezó con un video de un minuto y 41 segundos en el que Santillán analizó los datos del INDEC. La legisladora reconoció que el IPC de octubre superó al 1,9% de septiembre, pero sostuvo que no había cambio de tendencia: según ella, una parte de la suba respondía a los cambios en la Ley de Zona Fría y en los subsidios al gas, con una incidencia de 0,3 puntos.

En el video, la diputada defendió el rumbo económico sin matices: "Aunque a primera vista parece una leve aceleración frente a meses anteriores, al desagregar el índice vemos que la economía mantiene un sendero firme de desinflación"; este video fue compartido por un diario que estaba indignado: "Cuando de repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso". Al día siguiente, Villarruel se metió en la conversación con una frase que se volvió viral: " Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho ".

La UCA desarma el relato de la pobreza

Mientras en el oficialismo discuten si el 2,2% es aceleración o "sendero de desinflación", el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina puso en duda otro número clave. Según el INDEC, la pobreza fue del 32,3% en el primer semestre de 2026; subió respecto del 28,2% de fines de 2025, pero el Gobierno sigue mostrándola como una gran baja frente al 41,7% del segundo semestre de 2023.

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La UCA hizo otra cuenta. Con mediciones que incorporan las mejoras en la captación de ingresos del INDEC y la canasta de consumo actualizada que el organismo decidió descartar a principios de año, la pobreza era del 37,7% en el segundo trimestre de 2023 y del 37,5% en el segundo trimestre de 2026. La baja con Milei: apenas 0,2 puntos .