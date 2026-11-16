Treinta y cinco días encerrada por un pedazo de carne que ni siquiera llegó a sacar del supermercado. Stella Maris Chávez, jubilada de San Fernando, recuperó la libertad el viernes, después de más de un mes en la alcaidía 15 de Chacarita; era la detenida de más edad entre todas las mujeres del lugar. Su historia, contada a El Destape, es la foto más cruda de lo que viven hoy miles de jubilados en la Argentina.

La salida no fue silenciosa. Un grupo de jubilados se plantó en la puerta de la alcaidía para esperarla y darle $30.000 que habían juntado entre todos, para que no tuviera que volver en colectivo después de tantos días de encierro . Al atardecer, cuando por fin salió, la recibió una batucada.

Stella Maris Chávez ya recuperó su libertad

Según su relato a El Destape, esa presencia incomodó: "Eso fue lo que retrasó que me dejaran en libertad, la policía quería que me fuera sola y que nadie me viera". Pero el grupo no se movió. Con el abrazo de sus pares y la plata en el bolsillo, Stella se tomó el tren; pensaba usar ese dinero para lo básico: comer con sus hijos y pasar un fin de semana tranquila.

Además, reflexionó: "Es muy injusto porque así como me pasó a mí le está pasando a muchos jubilados que no tenemos prioridad ni nos dan chance de nada. Estaba en un caso muy de necesidad, por eso lo hice . Estuve enferma, no tenía plata para comprar los remedios y encima pasó 35 días y me sacan 150 lucas", dijo en referencia al dinero que tuvo que pagar para recuperar su libertad. En otro tramo de la entrevista admitió: "La necesidad te lleva a hacer cualquier cosa".

Adentro también dejó huella. "Me gané un respeto, las 80 chicas golpearon cosas, me aplaudieron, me decían que querían estar en libertad para poder ayudarme", contó. Dejó su ropa y algunos utensilios y se fue solo con una frazada que le regaló una compañera, para no pasar frío. Lo más duro, explicó, fue el encierro sin cielo: "Lo que te desespera es que te falta el aire, porque no salís nunca al aire libre, no ves el cielo".

"Así como me pasó a mi, le está pasando a muchos jubilados" 🗣️ Estela Chávez tiene 65 años, cobra la jubilación mínima, y el 8 de octubre fue detenida por intentar llevarse un pedazo de carne 👉 Después de 35 días encarcelada, fue liberada y contó las malas condiciones que vivió ❗ "Lo que hice no estoy de acuerdo ni estoy contenta, pero en un momento la necesidad te lleva a cualquier cosa" 💬 — El Destape (@eldestapeweb) November 14, 2026

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó su excarcelación, pero mantuvo el procesamiento. En la resolución, los jueces Santiago Quian Zavalía y Ricardo Matías Pinto rechazaron el "estado de necesidad" que planteó la defensa porque Stella "tiene 7 hijos en edad laboral". Ella les respondió: "¿Se creen que mis hijos no tienen sus propios problemas, que no se quedan sin trabajo a cada rato? Me ayudan, pero igual no llegamos". Vive con su nieta, a la que cuida; entre las dos se arreglan para comer, aunque no siempre. "Es cansador, porque toda la vida así", resumió.

Para sostener el procesamiento, los camaristas describieron un "modus operandi": "Merodear por el local como si fueran clientes para después esconder mercadería entre la ropa mientras observaban el entorno procurando no ser detectadas". Stella y otra mujer ni siquiera cruzaron la línea de cajas. La resolución no se detiene en qué intentaban llevarse ni en cuánto afecta eso a una cadena multinacional; para la Justicia, la propiedad privada de una empresa pesó más que el hambre de una jubilada.

"Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados"

Los números ayudan a entender la desesperación. En noviembre de 2026, la jubilación mínima es de $444.158,46; con el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno no actualiza desde marzo de 2024, llega a $514.158,46. Quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben $355.326,77, o $425.326,77 con el bono. Con esos montos, llenar la heladera es una pelea de todos los meses.

Mientras tanto, los jubilados que salen a reclamar cada miércoles frente al Congreso se encuentran con el protocolo antipiquetes que impulsó Patricia Bullrich como ministra de Seguridad: vallas, gases y balas de goma. Esas marchas dejaron al fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido y a una nena de 10 años gaseada junto a su madre, un caso que acaba de terminar con la primera condena a un policía. La historia de Stella Maris Chávez completa el cuadro: a los jubilados que reclaman, represión; a la que intentó llevarse un pedazo de carne, 35 días de calabozo.