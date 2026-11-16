A casi cinco años de una de las separaciones más escandalosas de la música argentina, Rusherking volvió a abrir una herida del pasado y rompió el silencio sobre su polémica ruptura con María Becerra. Lejos de esquivar las preguntas, el cantante recordó los momentos más intensos de la relación, reconoció sus errores y se refirió al episodio de infidelidad que lo dejó en el ojo de la tormenta.

La historia de amor entre ambos artistas había conquistado a miles de seguidores, pero el cuento de hadas terminó de la peor manera. Entre acusaciones, gritos, rumores de engaños y fuertes descargos en las redes sociales, la separación se convirtió en un verdadero escándalo, con fanáticos que no tardaron en tomar partido por la cantante.

Rusherking recordó su relación con María Becerra

Ahora, en una entrevista íntima con Nacho Elizalde para el segmento Hay Amor, de Hispa, Rusherking decidió poner nuevamente sobre la mesa aquel capítulo de su vida sentimental que, según reconoció, le dejó secuelas difíciles de superar. La pareja se separó a fines de 2021 y, aunque actualmente ambos volvieron a apostar al amor con otras personas, el músico sorprendió al revelar detalles desconocidos de aquel vínculo y admitir que ninguno de los dos estuvo libre de responsabilidades.

Al recordar cómo nació el romance, el artista explicó que todo comenzó gracias a la música y al grupo de amigos que compartían. Lo que inicialmente parecía una simple conexión terminó convirtiéndose en una relación que avanzó rápidamente: "Pegamos onda. Los dos nos llamamos la atención mutuamente, nos gustaba la música de ambos. Empezamos a tomar y avanzamos. Nos conocimos así. Éramos un grupo de amigos. Nos fuimos a Córdoba de vacaciones y empezó nuestra relación", relató.

Rusherking y María Becerra se separaron en 2021

Sin embargo, lo que comenzó como una historia de amor entre dos jóvenes promesas de la música terminó transformándose en un vínculo tan apasionado como conflictivo. Durante poco más de un año compartieron proyectos musicales, viajes e incluso llegaron a convivir: "En ese momento no estábamos tan expuestos y cuando me separé hubo quilombo. Todo se fue al carajo. Estuvimos juntos un año. Fue intenso. Hacíamos música juntos, viajábamos para todos lados, vivimos con María tres o cuatro meses", recordó. Pero detrás de las canciones, las fotografías románticas y las apariciones públicas, la relación ya atravesaba una crisis que terminaría explotando frente a miles de seguidores.

Consultado por los verdaderos motivos de la separación, Rusherking reconoció que el desgaste, las idas y vueltas y la inmadurez de ambos fueron determinantes para ponerle punto final al noviazgo: "Fueron muchas cosas. Éramos muy chiquitos los dos. Los dos teníamos nuestros errores. La relación se fue desgastando, fuimos, vinimos, volvimos", explicó, dejando en claro que los problemas venían acumulándose desde hacía tiempo.

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Sin embargo, el momento más picante de la entrevista llegó cuando Nacho Elizalde puso sobre la mesa uno de los asuntos más polémicos de aquella ruptura: la supuesta infidelidad que desató una verdadera guerra mediática y dejó al cantante en el centro de las críticas.

Lejos de negar que había estado con otra persona, el músico reconoció el episodio, aunque dejó entrever que la historia no habría sido exactamente como trascendió públicamente: "Yo estuve con una persona en una fiesta. Hubo un engaña pichanga, yo quedé como un gil, pero no era así . Pero no quiero entrar en ese tema", expresó.

Rusherking le había sido infiel a María Becerra con la China Suárez

Sus palabras no pasaron inadvertidas, especialmente porque, pese a admitir lo ocurrido, Rusherking insinuó que existía otra versión de los hechos que nunca terminó de salir a la luz. De todas maneras, prefirió no dar nombres ni profundizar en las circunstancias de aquella noche.

El artista también recordó cómo la ruptura dejó de ser un problema privado para convertirse en un escándalo nacional, especialmente después de que María Becerra utilizara sus redes sociales para expresar lo que estaba atravesando: "Una relación con mucha exposición es muy difícil. Cuando nos separamos, ella tuitea, ella después se arrepiente, yo pido perdón. Nosotros hablamos en privado. Fue un lío", recordó sobre la repercusión que alcanzó el conflicto.

María Becerra

De esta manera, el cantante dejó en evidencia que la exposición pública terminó complicando todavía más una separación que, puertas adentro, ya era difícil de afrontar.

Pero lo más fuerte llegó sobre el final, cuando Rusherking confesó que el escándalo con María Becerra le provocó consecuencias emocionales que todavía recuerda. Según explicó, sentirse señalado por miles de personas que desconocían lo que realmente había sucedido fue una experiencia particularmente dolorosa: "Me dejó consecuencias, un trauma. Está todo el mundo en mi contra, que no saben cómo es. Éramos muy chiquitos".