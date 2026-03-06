El motivo por el que rechazaron iniciar el juicio por Loan Peña el día de su cumpleaños

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña sumó un nuevo capítulo judicial tras un pedido que buscaba darle un fuerte simbolismo al inicio del proceso. Los abogados de la querella solicitaron que el debate comience el 8 de mayo, fecha en la que el niño cumpliría años, pero la Justicia rechazó la propuesta con un argumento tajante.

El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, encargado de llevar adelante el juicio contra los 17 imputados en la causa por la desaparición del menor. Sin embargo, los jueces consideraron que la solicitud no correspondía y resolvieron descartarla.

Caso Loan: pidieron una fecha cargada de simbolismo para el juicio, pero la Justicia respondió con un rotundo "no"

En una breve respuesta, el tribunal señaló que el pedido resultaba "impertinente" , ya que la fijación de las audiencias depende exclusivamente de la agenda judicial y de la disponibilidad de los magistrados que integran el tribunal.

La solicitud de la querella había sido presentada luego de la audiencia preliminar del caso, en la que el juez Fermín Amado Ceroleni informó inicialmente que el juicio comenzaría el 7 de octubre. Esa fecha generó fuerte malestar no solo entre los representantes de la familia del menor, sino también en la fiscalía y en parte de las defensas de los acusados, que cuestionaron la demora para iniciar el proceso.

Los abogados de la familia propusieron adelantar el inicio del debate al 8 de mayo de 2026, el día en que Loan cumpliría 7 años

Ante ese escenario, los abogados de la familia propusieron adelantar el inicio del debate al 8 de mayo de 2026, el día en que Loan cumpliría 7 años, al considerar que se trata de un caso excepcional que aún mantiene en vilo a la sociedad. En el escrito presentado ante el tribunal argumentaron que el pedido respondía a "la singularidad del caso" y a la persistente incertidumbre sobre el paradero del niño , además de remarcar el deber reforzado del Estado de proteger los derechos de los menores.

Además, la querella solicitó que el juicio se desarrolle con al menos 40 jornadas consecutivas de audiencias , con el objetivo de evitar dilaciones y garantizar que el proceso avance de manera continua hasta su finalización. Incluso propusieron habilitar días y horarios inhábiles o períodos de feria judicial si fuera necesario para sostener el ritmo del debate.

A 20 meses de la desaparición, sus padres piden que el juicio comience "lo antes posible"

El tribunal que tendrá a su cargo el proceso está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Ceroleni y Simón Pedro Bracco. Según se informó, Ceroleni es el único magistrado oriundo de Corrientes, mientras que los otros dos provienen de Formosa y Río Negro.

Por ahora, el calendario definitivo del juicio continúa en revisión y la fecha de inicio aún no está confirmada. Lo único claro es que el proceso buscará determinar las responsabilidades de los acusados en uno de los casos que más conmoción generó en el país en los últimos años.