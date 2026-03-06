Mataron a un bebé en una balacera contra una barbería: tenía apenas un año y medio

La escena era cotidiana: una barbería de barrio, vecinos en la vereda, un padre trabajando y su bebé en brazos. Pero en cuestión de minutos todo se convirtió en una tragedia. Un niño de apenas un año y medio fue asesinado de un balazo este jueves por la tarde en la zona sur de Rosario, luego de que un hombre regresara armado a una barbería tras una discusión y disparara contra el local. La víctima fue identificada como Gian, el hijo del dueño del comercio.

Mataron a un bebé en una balacera contra una barbería en Rosario

El ataque ocurrió cerca de las 19 en una casa de Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña, donde funcionaba la barbería en la cochera del domicilio. El bebé, nacido el 13 de agosto de 2024, fue trasladado de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, pero ingresó sin vida. Según reconstruyó la investigación que encabeza la fiscal Agustina Eiris, todo comenzó con una discusión entre dos clientes dentro de la barbería.

Uno de ellos abandonó el lugar tras el altercado. Sin embargo, minutos después regresó. Esta vez no estaba solo ni desarmado. Testigos señalaron que volvió acompañado, con apoyo de una moto y un auto. Al llegar, uno de los atacantes descendió y abrió fuego contra el frente de la vivienda. En ese momento Gian estaba en brazos de su padre dentro del local. Uno de los proyectiles atravesó una pequeña abertura y lo impactó en el pecho.

El abuelo del niño relató el horror vivido en cuestión de segundos. "Fue una verdadera locura, la verdad es que no se puede entender. Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie", dijo Daniel en diálogo con Radio 2. Y reconstruyó el instante en que la bala atravesó el local. "Mi hijo estaba adentro con el bebé a úpa. También en la barbería estaban mi sobrino y mi señora".

Y concluyó: "Cuando empezaron los tiros se metieron todos adentro. Mi hijo Valentino quedó contra la pared con Gian. Le raspó una bala que entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón".La noticia cayó como un golpe seco en el barrio. Un testigo relató la escena con dolor frente a las cámaras de Telenoche Rosario. "Hubo un problema. No sé muy bien cómo fue, pero tuvo las consecuencias una criatura de un año y dos meses", dijo.

La Policía detuvo a cuatro personas y secuestró armas y un auto presuntamente involucrado.

Y añadió: "Una criatura que veíamos todos los días en la vereda. Es una desgracia más que pasa". Luego recordó algo que vuelve todavía más brutal la pérdida. "Ya había empezado a caminar. Era la locura de toda la cuadra. Un pibe hermosísimo, una belleza". Otra vecina también reconstruyó lo que pudo saber tras el ataque. "Yo no escuché las detonaciones, pero por lo que tengo entendido, pasaron y dispararon más de dos veces. Le dieron a esta criatura lamentablemente", contó.

Y agregó, con impotencia: "Están siempre acá, los chicos se juntan ahí a tomar coca, están siempre ahí en la vereda. Gente tranquila, gente laburadora. La verdad que es una desgracia que lamentablemente siempre nos toca pasar a la gente inocente. Yo creo que nadie se merece ese tipo de cosas". Algunos vecinos aportaron detalles sobre el origen del conflicto que terminó en tragedia.

Una de las armas utilizadas

Según relataron, todo empezó cuando un cliente discutió con personas que pasaban en auto frente a la barbería. Desde el interior del local alguien arrojó una botella que rompió la luneta del vehículo. El conductor respondió con una advertencia que terminó siendo una amenaza. "Ahora volvemos", dijeron los ocupantes del auto antes de irse. Minutos después regresaron. Esta vez con armas.