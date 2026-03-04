Los padres de Loan Peña sepultaron la defensa de Fernando Burlando: "Hizo mucho show en la tele"

La desaparición de Loan Peña genera un clima de incertidumbre y dolor que, a más de un año de su ausencia, sigue sin resolverse. En medio de la espera por el inicio del juicio, la familia del niñito no solo enfrenta la angustia de no saber qué ocurrió con él, sino también la frustración por lo que consideran un manejo inadecuado de su caso en los primeros días de la investigación.

En un giro inesperado, María Noguera, madre de Loan, y José Peña, su padre, decidieron cambiar de defensa legal y apuntaron directamente contra el reconocido abogado Fernando Burlando, quien estuvo a cargo del caso en sus inicios: "Nos arrepentimos de haberlo contratado", expresó María. "Decí que nos dimos cuenta pronto", añadió contundente.

Loan Peña

La familia no escatimó en críticas hacia el letrado. "No presentaba nada", "hizo mucho show" y "no se enfocó en la búsqueda de Loan", afirmó María, mientras que José fue aún más contundente: "Perdió el tiempo. Hizo mucho show en la tele ". Según los padres del menor, el caso tomó un rumbo diferente desde que Alejandro Vecchi asumió como abogado. "Él no trabaja con mucha tele, por eso la gente dice que no buscamos más a Loan. Pero sí se mueve", aseguraron.

Actualmente, la defensa está a cargo de María Belén Russo Cornara y su equipo, en quienes la familia ha depositado nuevas esperanzas. "Nos sentimos seguros y confiados con su defensa y su equipo", afirmó María. La madre también destacó un avance significativo: "Al inicio no vino ni un perito y ahora con este nuevo equipo tuvimos la oportunidad de que llegue uno que hizo todo rápido y bien, aunque lamentablemente 20 meses después".

María Belén Russo Cornara

Mientras la familia espera con ansias una fecha para el juicio, la causa sigue acumulando tensión. Los principales imputados son Laudelina Peña, tía del niño, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; además de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; junto al comisario Walter Adrián Maciel. Todos ellos enfrentan cargos por sustracción y ocultamiento de personas, delitos que conllevan penas de entre 5 y 15 años de prisión.

Los vecinos piden la aparición con vida de Loan

Por otra parte, diez personas más están acusadas por diversos delitos relacionados con el caso, entre quienes figuran Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni y Nicolás Gabriel "El Americano" Soria.

A pesar del desgaste emocional y los meses de incertidumbre, los padres de Loan Peña no pierden las esperanzas. Con una mezcla de dolor y determinación, María confesó: "Mi día ya no es más como antes, porque me está faltando uno". Por su parte, José concluyó: "Esperanza hay siempre".