El peligroso prontuario de Edgardo Marzzellino, el hombre que golpeó a Kevin Martínez tras su trágico accidente

La localidad bonaerense de Chascomús sigue conmocionada por la trágica muerte de Kevin Martínez, un adolescente de 15 años que perdió la vida tras un violento accidente de tránsito y una brutal golpiza que no hace más que confundir a su familia y a la comunidad entera por la gravedad de los confusos hechos.

En las últimas horas, se revelaron detalles escalofriantes sobre el pasado del hombre que lo agredió, Leandro Edgardo Marzzellino, de 50 años, quien cuenta con un extenso y alarmante historial de delincuencia relacionado a graves delitos.

Marcos Martínez, el papá de Kevin, y su hermana Tatiana

Según confirmaron fuentes judiciales, Marzzellino no es un desconocido para la Justicia: su prontuario incluye denuncias por delitos graves, entre ellos abuso sexual con acceso carnal , una causa iniciada en 2023 bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N°1 de Dolores.

Además, hace apenas un mes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores lo condenó por abuso sexual, aunque seguía en libertad debido a que su defensa apeló la sentencia.

El momento en el que fue atropellado Kevin Martínez

Pero los antecedentes de Marzzellino no terminan ahí porque en abril de 2024, se abrió un expediente en su contra por daño y lesiones leves; además, sus vínculos con actos violentos se remontan a más de una década atrás ya que en 2009, fue acusado de violencia familiar y daños en dos casos distintos, ambos investigados por autoridades locales; y, un año después, en 2010, volvió a ser señalado por delitos parecidos.

La noche del pasado martes, Marzzellino se encontraba cerca del lugar donde ocurrió el accidente que involucró a Kevin y otro menor de 17 años, quienes viajaban en una moto que chocó violentamente contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años.

Leandro Edgardo Marzzellino, acusado de golpear a Kevin Martínez

Según se puede ver en un impactante video aportado por la familia del adolescente fallecido, Marzzellino se acercó al lugar del siniestro, aparentemente para asistir a las víctimas. Sin embargo, lo que sucedió después dejó atónitos a todos: el hombre empezó a golpear brutalmente en la cabeza al Kevin , quien yacía herido e indefenso en el suelo.

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte del adolescente fue "politraumatismos" y "hemorragia interna", sin poder establecer aún si los golpes de Marzzellino fueron determinantes en su fallecimiento. Lo más llamativo es que por ahora, el hombre no fue imputado formalmente ni existe una orden de captura en su contra siendo la única persona acusada hasta el momento la conductora del auto, quien enfrenta cargos por homicidio culposo.