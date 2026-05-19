El gobierno de Milei debe pagar una deuda de tres años para salir de la OMS y alinearse con Trump

El gobierno de Javier Milei en connivencia con el de Donald Trum en Estados Unidos tomó la iniciativa que luego se convirtió en la intención de que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida que ahora se discute también está impulsada por su ministro de Salud, Mario Lugones, quien explica que esta medida busca "afirmar la soberanía nacional en materia de salud" y "reducir compromisos con organismos multilaterales"; sin embargo, esta decisión podría ser muy perjudicial en materia de salud pública.

Desde su ingreso en 1948, formalizado mediante la Ley 13.211, Argentina es parte activa de la OMS, colaborando en programas de vacunación, vigilancia epidemiológica y control de enfermedades infecciosas; entonces, la decisión del gobierno actual, que sigue el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, plantea un desafío sin precedentes: la Constitución de la OMS no contempla un mecanismo general para la desvinculación de países miembros .

OMS

Cabe aclarar que, mientras Estados Unidos cuenta con una cláusula especial que le permite abandonar el organismo unilateralmente, A rgentina no dispone de esa prerrogativa y es este uno de los obstáculos más destacados para concretar esta salida es la deuda acumulada por el país con la OMS durante los últimos tres años.

Según los estatutos del organismo, los Estados miembros deben estar al día con sus aportes para iniciar cualquier solicitud formal. En este contexto, el Comité Ejecutivo decidió trasladar la discusión a la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, donde se analizarán las implicancias legales y financieras de esta decisión.

Mario Lugones

Los argumentos del gobierno libertario se centran en críticas al manejo de la pandemia de Covid-19 por parte de la OMS, acusando al organismo de "politización" en sus recomendaciones sanitarias . En esa línea, Lugones defiende esta decisión explicando que la retirada argentina no implica un aislamiento internacional ni el abandono de la cooperación sanitaria, ya que Argentina mantiene su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Estas son algunas de las consecuencias de que Argentina sea expulsada de la OMS:

Argentina dejaría de participar en las decisiones internacionales que definen políticas y normativas sanitarias globales El país quedaría fuera de redes internacionales de vigilancia epidemiológica y asistencia técnica frente a brotes y pandemias Se limitaría el acceso al fondo rotatorio para vacunas y medicamentos esenciales a precios subsidiado La salida afectaría los convenios con la OPS y otras iniciativas regionales La desvinculación podría complicar la certificación internacional de estándares sanitarios

Javier Milei retiró a la Argentina de su participación en la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Lo cierto es que el aumento de enfermedades infecciosas como el dengue y hantavirus, posiciona a Argentina en una posición complicada frente a desafíos sanitarios que requieren coordinación internacional.

Mientras tanto, sectores científicos y asociaciones médicas expresan su preocupación y, en contrapartida el gobierno insiste en que esta medida refuerza la autonomía nacional. Estos días son clave y ahora se debatirá en la Asamblea Mundial donde se definirá si Argentina puede avanzar hacia esta ruptura histórica o si el gobierno de Javier Milei deberá reconsiderar su postura.