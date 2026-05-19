Yanina Latorre reveló que José Ottavis intentó seducirla y habló de su intimidad con Diego: "Me hubiera encantado ser un poco más put..."

Yanina Latorre volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir una entrevista en un festival de confesiones sin filtro. En una charla descontracturada con Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por América TV, la panelista habló de su relación con Diego Latorre, de la convivencia después de más de 30 años juntos y hasta reveló qué político intentó conquistarla. Y sí, hubo nombres propios.

Todo comenzó cuando Yanina explicó cómo funciona hoy su matrimonio con Diego y cómo lograron sostener la pareja después de décadas juntos. "Yo siempre estoy con Diego, o sea, yo lo elijo todos los días. Yo quiero morir al lado de Diego y envejecer con él. Es mi compañero de ruta", aseguró. Lejos de mostrarse como una pareja "pegada" las 24 horas, explicó que disfrutan mucho de sus espacios individuales. Incluso contó que no viajará al Mundial con él. "No, yo no voy al Mundial, tengo que trabajar, tengo un programa que atender. Y él hace su trabajo, y yo el mío", dijo.

Y agregó entre risas: "Me gusta la separación esta de 40 días, porque acordate que Diego era jugador". La panelista también reveló una intimidad doméstica que sorprendió a todos: el fanatismo extremo de Diego por el fútbol. Confirmó que Diego debe ser, si no lo es, el que más fútbol ve en Argentina: "24 horas. Todos los partidos". En ese contexto, Yanina dejó una definición tajante sobre su relación con la fidelidad. "Jamás estuve con un casado. Nunca estaría con un casado porque tengo problemas con las mujeres que salen con tipos casados, y eso lo acepto. Es un problema mío por toda mi historia", expresó.

Pero cuando le preguntaron si alguna vez recibió propuestas para ser infiel, apareció el nombre menos esperado: José Ottavis. "¿Cómo se llamaba? El que salía con Vicky Xipolitakis... Ottavis. Sí. Me tiró los perros", contó divertida, recordando la época en que el dirigente político estaba en pareja con Vicky Xipolitakis. Yanina explicó además por qué cree que pocos hombres se animan a encararla. "Nadie me tira los perros porque deben tener miedo que yo lo cuente", dijo entre carcajadas.

Yanina Latorre y Diego Latorre

Y enseguida recordó otra situación insólita, esta vez con El Polaco. "El Polaco quería enfiesarme con Silvina Luna. Lo conté mil veces en LAM", lanzó. Sin embargo, aclaró que todo queda en la fantasía mediática. "Yo me hago la graciosa y me hago la viva al aire, y digo 'este me gusta, este me calienta'. Pero yo no me cojo a nadie. Y después los tipos vienen y me encaran". Sobre la posibilidad de una infidelidad, fue contundente. "Me ha metido los cuernos y lo perdoné, no tengo tema con la infidelidad", aseguró en referencia a Diego Latorre. Aunque marcó un límite clarísimo: "Lo que no perdonaría es una relación paralela".

La charla también derivó hacia el manejo económico de la pareja y Yanina sorprendió al admitir que ella controla absolutamente todo. "Esta casa es una casa matriarcal. Yo soy la que dirige la batuta". Cuando le preguntaron cómo organizan las finanzas, respondió sin vueltas: "Todo manejo yo". Y profundizó todavía más: "Él no tiene acceso al efectivo ni a las cuentas de banco porque no le interesa. Diego es hippie". Además, reveló el pacto económico que hicieron como pareja después de tantos años juntos. "Si alguna vez nos separamos, no vamos a dividir la guita, porque queda para los chicos todo. Cuando dividís la guita, empiezan los quilombos".

Yanina Latorre y Diego Latorre

En otro tramo de la entrevista, Yanina recordó su educación religiosa y dejó una de las frases más desopilantes de toda la charla. "Era muy católica. Fui a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Eso sí, no lo volvería a hacer. Me reprimía mucho el colegio, el rosario, era todo con culpa". Y ahí llegó la confesión que explotó en redes sociales: "Me hubiera encantado ser un poco más puta, pero no fui puta, nada, nada, nada". La panelista también habló sobre las fotos íntimas y dejó en claro que no entiende la lógica del sexting. "Yo nunca mandé fotos en pelotas", afirmó. Y explicó con humor: "Si me saco una foto en concha, me cago de la risa. Me da vergüenza ajena a mí misma".