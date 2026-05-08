El regreso de Codazzi: el abogado ligado al caso Loan quedó bajo arresto domiciliario

El nombre de José Codazzi volvió a quedar envuelto en un escándalo judicial que sacude a Corrientes. El abogado, recordado por su polémica intervención en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, fue imputado ahora por encubrimiento agravado y sustracción de menores luego de admitir que trasladó en su camioneta a un hombre prófugo y a su hijo de seis años mientras eran buscados desesperadamente por la Policía.

José Codazzi, ex defensor de la tía de Loan

La escena parece salida de una pesadilla repetida. Un niño desaparecido. Un hombre armado prófugo. Una fuga en plena madrugada. Y otra vez, en el centro de todo, el mismo abogado que ya había sido señalado en uno de los casos más estremecedores de Corrientes. La Justicia provincial resolvió este jueves otorgarle la prisión domiciliaria a Codazzi, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. La decisión fue tomada por el juez Jorge Gustavo Vallejos durante una audiencia de medidas de coerción.

Según informó el Poder Judicial de Corrientes, el abogado permanecerá detenido en una vivienda ubicada en la ciudad de Esquina hasta la realización del juicio. Allí deberá cumplir estrictas medidas de control: tobillera electrónica de geolocalización, controles policiales sorpresivos dos veces por semana, supervisión del Servicio Social Forense y un informe socioambiental sobre las personas que viven en el domicilio. La acusación es gravísima. Los investigadores sostienen que Codazzi ayudó a escapar a Josías Santos Regis y al pequeño N.S.R., de seis años, luego de un violento episodio ocurrido el domingo pasado.

Todo comenzó cuando Santos Regis llevó al niño a una supuesta jornada de pesca. Horas después, según la denuncia, comenzó a hostigar a su ex pareja, Mariana, mientras circulaba repetidamente cerca de la vivienda donde ella estaba reunida con amigos. La tensión explotó cuando el hombre llegó hasta el domicilio y, tras una discusión, le disparó a un hombre de 47 años. Después de eso, escapó con el menor. Durante casi 48 horas, el niño estuvo desaparecido.

Momento de la detención de José Codazzi

La búsqueda mantuvo en vilo a toda la provincia. La Policía Rural y de Investigaciones (PRIAR) finalmente logró localizar a Santos Regis y al menor en el paraje El Duraznillo, una zona rural cercana a Goya, sobre la Ruta Nacional 12. Pero en medio de la investigación apareció un dato estremecedor: el propio Codazzi reconoció haber trasladado al acusado y al niño en su camioneta particular desde Esquina hasta San Isidro, en Goya. La abogada de la madre del menor, Daniela Zapata, confirmó que el letrado incluso señaló a las autoridades el lugar exacto donde dejó a Santos Regis y al pequeño. "No hay una hipótesis hoy en día. Puede ser que se hayan adentrado campo adentro como que hayan seguido en Goya. No se estaba pensando tan al extremo de pasar fronteras todavía, sino por la zona. Goya, Esquina...", explicó TN.

José Codazzi en la audiencia

Según trascendió, la relación entre Codazzi y Santos Regis venía de antes: el abogado había sido su defensor en otra causa y además le alquilaba una vivienda. Precisamente desde ese domicilio habría partido el traslado que hoy lo tiene imputado como partícipe necesario. El episodio generó un impacto aún mayor por el pasado reciente del abogado. Codazzi ya había quedado bajo sospecha en el caso Loan, uno de los hechos más oscuros y conmocionantes del país.

En aquella investigación, fue cuestionado por haber acompañado a Laudelina Peña junto al diputado Diego Pellegrini hasta una fiscalía de Corrientes durante la madrugada para declarar que la desaparición del niño había ocurrido tras un supuesto accidente vial. Aquella maniobra despertó fuertes sospechas y colocó a Codazzi bajo el foco público. Ahora, su nombre vuelve a aparecer ligado a otra trama cargada de misterio, violencia y desaparición de menores. Como si eso fuera poco, el abogado también enfrenta otro expediente judicial: la Cámara Federal de Corrientes ratificó a fines del año pasado la elevación a juicio oral de una causa en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión como interventor del Registro Automotor de Esquina.