"No se parezcan a Cristina en esto": el reclamo de Cristina Pérez a Adorni tras la cruzada libertaria contra la prensa

En un país donde el periodismo lleva años siendo un terreno minado por la grieta, el gobierno de Javier Milei parece haber decidido directamente arrojarle una granada. El presidente, en modo streaming de cuatro horas y media con Alejandro Fantino -formato ideal para su lógica de catarata verbal sin filtros ni fact-checking- apuntó con artillería pesada contra periodistas como Jorge Fernández Díaz y Carlos Pagni, a quienes tildó de "mentirosos", "repugnantes" y "operadores". Porque si hay algo que este gobierno no tolera, es que lo critiquen. Pero el fuego no se apagó ahí. Lo siguió alimentando su vocero y candidato porteño, Manuel Adorni, que salió a justificar con lenguaje técnico y tono de superioridad moral lo que, en buen criollo, fue una sobredosis de insultos.

En entrevista con Cristina Pérez por LN+, Adorni defendió la estrategia libertaria de "decir lo que pensamos, aunque no guste", como si gritar "mentiroso" al aire fuera un acto de transparencia institucional y no una demostración de poder con micrófono. "Nosotros jamás levantamos el teléfono para presionar", dijo Adorni, queriendo marcar distancia con el kirchnerismo. Pero a esta altura, es como jactarse de no incendiar la casa... después de prenderle fuego al jardín.

Porque si bien es cierto que no hay llamadas a editores, sí hay escraches públicos desde la mismísima silla presidencial. Y el mensaje es claro: si un periodista te incomoda, lo exponés, lo insultás y lo desacreditás ante millones de seguidores. Es la versión libertaria de la lapicera, solo que sin tinta y con más furia digital. "Donde haya una persona que mienta, el Presidente va a salir a contestar como le parezca y a cruzarlo como le parece", afirmó el vocero libertario.

Cristina Pérez, que no es precisamente una enemiga ideológica del oficialismo, tuvo un momento de lucidez incómoda cuando pidió: "No se parezcan a Cristina en esto". Pero Adorni, que parece estar convencido de que la forma es un detalle de tercer orden (sí, lo dijo con esas palabras), retrucó con su ya clásico tono de suficiencia: "Nosotros lo decimos públicamente". Claro, porque gritarle "mentiroso" a un periodista en un live de cinco horas es más republicano que llamarlo por teléfono.

Ofendido, o quizás herido por la comparación, Adorni retrucó: "Ya que hablás de parecidos con Cristina o con Alberto (Fernández), nombrame a alguien a quien yo, como secretario de Comunicación de la Nación, haya llamado para quejarme de lo que dijo". La conductora, ágil, gambeteó: "No te hablo de vos". "Ah... Porque la comparativa con Cristina o con Alberto debería comprender que ellos sí levantaban el teléfono, y nosotros jamás hemos levantado el teléfono para quejarnos de nada", retrucó Adorni.

Al explicar su postura, el candidato a legislador explicó que "Pagni nos acusó de no haber revisado a una persona que venía de Miami con no sé cuántas valijas de no se qué, o que éramos una manga de improvisados que veníamos sin programa económico". "Si alguien se autoexpone a una mentira, tiene que entender que va a haber una consecuencia: del otro lado le saldrán a contestar", dijo y agregó: "Nosotros, cuando tenemos una queja, la decimos públicamente y lo decimos 'Mirá, Cristina (Pérez), mentiste en esto, en esto y en esto...Ahora... ¿No te gustan las formas? Bueno, qué sé yo. Esa es una discusión de tercer orden, me parece", minimizó.

Lo cierto es que FOPEA y ADEPA no tardaron en reaccionar, preocupadas por lo que ya no es una excepción sino un patrón: el Presidente convierte en enemigos a quienes deberían ser vistos como contrapesos democráticos. Y el vocero, lejos de apagar el fuego, lo aviva con kerosene y sonrisa de candidato. En el cierre de esta saga tragicómica, Milei coronó su performance con un tuit que resume la filosofía del poder libertario sobre la prensa: "PERIODISMO ARG (90%): periodista miente, lo escrachamos, lloran por las formas. CIAO!". Es una síntesis brutal del desprecio por la crítica, donde la libertad de expresión es defendida sólo cuando repite lo que uno quiere escuchar.

Lo que está en juego no es una cuestión de modales. Es la línea que separa al político vehemente del líder autoritario. La diferencia entre un gobierno que responde a la prensa, y uno que la aplasta con un meme. Y mientras tanto, el periodismo argentino -el serio, el que investiga, el que incomoda- tendrá que seguir haciendo su trabajo bajo la amenaza constante del "CIAO!" presidencial. Porque, al parecer, para este gobierno la libertad de expresión se ejerce a los gritos... o no se ejerce.