La hermana de Paulina Lebbos rompió el silencio tras la absolución de Soto: "Hicieron desaparecer las pruebas"

La absolución de César Soto, el único acusado por el femicidio de Paulina Lebbos, dejó una marca profunda en la familia de la joven que murió en 2006. Rosa Lebbos, hermana de Paulina, expresó su dolor y frustración tras el fallo que por un lado deja el crimen sin responsables pero por otro, profundiza las heridas abiertas hace casi dos décadas.

"En estos 20 años, a pesar de que lo dejó claro el Ministerio Público Fiscal, que el tiempo se lo lleva todo, para nosotros el tiempo pasó de otra manera. No hay ningún acusado ni responsable del crimen de mi hermana . Vamos a seguir luchando y no es en vano esta lucha que nos involucra a todos", afirmó Rosa en diálogo con TN, con la voz cargada de tristeza.

César Soto

El caso de Paulina, quien tenía apenas 22 años y una hija de cinco al momento de su asesinato, es, fue y será símbolo de una lucha incansable contra la impunidad en Tucumán. Su cuerpo fue encontrado en la Ruta 341, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán, después de 13 días de búsqueda; la autopsia reveló que murió asfixiada por estrangulamiento y presentaba signos de violencia extrema , marcando un crimen brutal que aún hoy busca justicia.

Rosa recordó a su hermana como "una persona sumamente sensible y bondadosa" y expresó su incomprensión ante el encubrimiento que rodeó el caso desde el principio: "No puedo entender cómo alguien puede interrumpir una vida así, y todo un aparato encubrir de manera tan alevosa el crimen de mujeres inocentes. La lucha sigue desde el mejor recuerdo de las víctimas. Ella nos sostiene".

Alberto y su hija Paulina Lebbos

El fallo judicial que absolvió a Soto por el beneficio de la duda y dejó sin cargos a Sergio Kaleñuk es, para Rosa, un reflejo de las irregularidades que contaminaron la causa durante años. La desaparición de pruebas clave es una herida que no cierra para la familia Lebbos: "Soy realista y sé que hicieron desaparecer las pruebas . No cabe duda de que a todos, no solo a nosotros, no surgen más que interrogantes".

Rosa también señaló la desconexión entre la lucha de las víctimas y el sistema judicial: "Ahora sabemos que por un carril va la Justicia, que no está a la altura de las víctimas, y por el otro va la lucha inclaudicable de nosotros y todos los que nos acompañan. Ella está más presente que nunca, permanentemente", dijo quebrada la hermana de Paulina Lebbos.