"Es una psicópata": tenían relaciones sexuales y lo degolló en medio de un juego sadomasoquista

Marcelo Amarfil era profesor de educación física, tenía un vínculo amoroso con Luciana Teresita Bustos, quien era su amiga desde hace 15 años, y planificaba una vida al lado de ella: pasaban todos los días juntos, sus familias se entrelazaban y tenían un amor indispensable. Sin embargo, una noche de fuego y pasión entre los dos culminó con su muerte. Mientras se encontraban en pleno acto sexual, ella lo apuñaló hasta su muerte.

Luciana Teresitas Bustos podría ser condenada a cadena perpetua.

El 17 de enero la provincia de San Juan se conmovió completamente. Aquella noche calurosa se vivió como un antes y un después porque al día siguiente, las noticias estallaron por el escalofriante crimen del "profesor Amarfil", tal y como era conocido dentro de la comunidad educativa: y mientras que sus seres queridos debieron velar y despedir el cuerpo, la Policía se encargó de detener y trasladar a Bustos, quien ahora podría ser sentenciada a cadena perpetua.

Según pudieron revelar las fuentes cercanas al caso, la víctima fue asesinada a apuñaladas en el mismo momento en que se encontraban teniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en plena ruta. El cuerpo de Amarfil fue encontrado dentro de su auto, completamente desnudo, con sus manos atadas por unas esposas de cuero y los ojos cubiertos con un antifaz. A simple vista, se veían todas las heridas producidas con un cuchillo y la sangre que recorría su cuerpo.

El vehículo y el arma blanca que utilizó Luciana Teresitas Bustos para asesinar a Marcelo Amarfil.

Que la víctima había mantenido relaciones antes de ser asesinado era casi un hecho porque, no sólo estaba completamente desnudo y llevaba puestos accesorios eróticos en su cuerpo, sino porque además, se tomaron muestras de fluido en el vehículo y ambos tuvieron dos ADN diferentes: uno pertenecía a la víctima, y otro a Bustos. Eso mismo fue otra de las pistas que llevó a revelar su relación y el homicidio.

Según la hipótesis de Francisco Pizarro, fiscal a cargo de la investigación, la pareja de amantes se encontraba teniendo relaciones sexuales con un juego sadomasoquista por los accesorios encontrados, y en el momento en que el hombre se encontró indefenso con las manos atadas y los ojos vendados, Bustos aprovechó y lo asesinó a apuñaladas hasta matarlo. El cuchillazo fatal fue en el cuello, lo que provocó que el profesor se muriera desangrado en cuestión de minutos.

El vehículo en el que Luciana Teresitas Bustos asesinó a Marcelo Amarfil.

Pocas personas sabían de su relación amorosa e incluso era algo desconocido hasta para su familia, por lo que ellos se hacían llamar "amantes". Esto mismo, se supo cuando los investigadores revisaron los celulares y confirmaron que existía un vínculo cercano al noviazgo entre los dos, pero en secreto por un detalle en específico: ella estaba de novia con una mujer hacía cuatro años y mantenía una doble vida con la víctima.

Una de las personas que declaró por esta desconocida situación fue la hermana de la víctima, Graciela Amarfil, en diálogo con Tiempo de San Juan en el cual aseguró que Bustos era como "parte de la familia" por la relación tan llegada que tenían, pero que jamás se imaginó su doble vida, la relación que tenía ni tampoco el vínculo amoroso con su hermano.

Luciana Teresitas Bustos podría ser condenada a prisión perpetua por homicidio.

"Hacía 15 años que la conocíamos, era amiga de Marcelo y vivía todos los días en mi casa. Era como de la familia. Pensaba que estaba soltera y ese día me enteré que tenía una pareja hacía cuatro años. También creía que vivía en Desamparados con sus padres, no con su novia en Chimbas. Era como si tuviera una doble vida. Estoy segura de que Marcelo no sabía nada", expresó.

En esa misma línea, afirmó: "Ella lo mató, es una psicópata". Lo cierto es que pasaron casi cuatro meses del suceso y la información que tiene tanto el fiscal a cargo de la investigación como todo lo que rodea el caso, es tanta que se podría hablar de unos largos y extensos años de prisión para Bustos, a tal punto de que estaría por confirmarse un juicio abreviado que podría culminar con prisión perpetua.