"Está muy arrepentido": el abogado del femicida de Catalina Gutiérrez contó que está en "shock y muy acongojado"

El lunes, los padres de Catalina Gutiérrez, Eleonora Vollenweider y Marcelo Gutiérrez, se reunieron con el fiscal José Mana, quien por esta hora lleva adelante la causa por el femicidio de la joven de 21 años. La estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue hallada asesinada en el interior del auto de su madre, un Renault Clio, en el barrio Ampliación Kennedy de Córdoba, y por el crimen fue detenido uno de sus amigos más cercanos: Néstor Soto (21). En dicho encuentro, el funcionario les comunicó que decidió el cambio de carátula a homicidio calificado por alevosía y agravado por mediar violencia de género.

Marcelo Gutiérrez con su hija Catalina

No se trata de un detalle menor, ya que este agravante le permite a la querella pedir una condena de prisión perpetua. "Para todos los padres que tienen hijos adolescentes, no sólo hay que tener cuidado de los que te pueden pegar un tiro por un celular, también hay que estar pendiente de aquellas personas que son cercanas a nuestros hijos", dijo Marcelo, el papá de la joven y un muy reconocido arquitecto de la provincia, al salir de la reunión con el fiscal. Tanto él como su esposa Eleonora afirmaron durante los últimos días que el acusado iba a cenar a su casa y que compartía un estrecho vínculo con su hija: "Todos los papás tendríamos que tener un poco más de cuidado".

Incluso, la pareja había contado que cuando Catalina desapareció sin dejar rastro, se acercaron a la casa de Soto para preguntarle si sabía algo y reveló que el sospechoso se mostró afligido. "La abrazó a mi mujer", dijo Marcelo. "Es algo impensado, no te lo podés imaginar. De este chico no te puedo decir nada, cuando una hija te trae una persona a tu casa, que lo conoce y que confía, no vas a pedirle los antecedentes penales. Cómo te vas a imaginar que un amigo va a matarte. Él llegó, estaba dolido. Lloraba. Me abrazó, por el estado en el que yo estaba, pero qué te vas a imaginar", había dicho la mamá de la joven asesinada.

Mientras esto ocurría, Gastón Schönfeld asumía como abogado defensor de Soto y afirmaba que joven de 21 años "está en estado de shock" tras el crimen. De acuerdo con el letrado, su cliente "está muy arrepentido" y adelantó que será indagado este martes por la Justicia con la idea de saber si actúo solo o hubo más partícipes en el brutal crimen de Catalina. Recordemos que el papá de la víctima manifestó que, por la versión de testigos, cree que el femicida no habría actuado solo. "Hay cámaras por todo la ciudad y hay conocidos y no conocidos que por la indignación se comprometieron a aportar pruebas", dijo el reconocido arquitecto cordobés.

Néstor Soto y la víctima, Catalina Gutiérrez

Lo cierto es que Schönfeld asumió este lunes como defensor de Soto y después de informar que el acusado declarará frente al fiscal Mana en las próximas horas, una audiencia importante ya que allí le modificarían de manera oficial la imputación en su contra de homicidio simple a femicidio, se animó a contar que el detenido "se mostró muy arrepentido". "Nos encomendó que asumiéramos su defensa. Se encuentra en estado de shock, muy acongojado", sostuvo Schönfeld,}

Al hablar sobre los familiares del detenido, contó: "Se encuentra en un estado similar o superior de Néstor. Es una mujer que vive en San Carlos de Bariloche y que se trasladó porque su hijo la contactó y le dio la triste noticia". "Desde la fiscalía nos informaron que están analizando la causa. En base a la información que tiene, verificarán cuál es la calificación aplicable, si se la modifica o no", sumó en diálogo con el Noticiero Doce de Córdoba.

Sobre la participación de otras personas en el asesinato, el defensor destacó que no se pudo determinar si hay más cómplices. Esto se relaciona a que se comprobó que "las voces" que escucharon los vecinos en el lugar donde apareció el auto de la víctima, eran de los efectivos policiales que hallaron el vehículo. Los resultados preliminares de la autopsia de la joven que cursó el secundario en el Colegio 25 de Mayo establecieron que falleció por asfixia por estrangulamiento.

Catalina Gutiérrez

De esta manera, los investigadores lograron establecer que la joven influencer fue asfixiada hasta la muerte por su compañero de la facultad, que luego descartó el cuerpo y el auto en un descampado. Según trascendió, Soto también la golpeó brutalmente previo a asesinarla. Hasta el momento, el joven es el único detenido luego de haber confesado que asesinó a su "amiga" porque "era el amor de su vida" y estaba "muy enamorado".