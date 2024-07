La Iglesia pidió por la aparición de Loan Peña y desconfía del sacerdote de 9 de Julio

A 40 días de la desaparición de Loan Peña, la sociedad sigue reclamando la aparición del nene que fue visto por última vez durante el almuerzo que se llevó a cabo en lo de su abuela. José Peña, el padre del pequeño, exigió avances en la investigación al considerar que está "en el punto cero", y solicitó la presencia del gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés: "Me gustaría que venga y nos diera una respuesta".

Loan Peña

La conferencia del gobernador correntino no le fue suficiente a la familia de Loan, y piden un poco más de "compromiso" de su parte. Los allegados del pequeño no son los únicos en pedir justicia, sino que vecinos de la localidad de 9 de julio también organizan marchas bajo la premisa "devuelvan a Loan". Ahora, el Papa Francisco se involucró de lleno en el tema y le ordenó a la Iglesia argentina, y puntualmente a la de Corrientes, que se ponga al frente del reclamo por el caso del nene de 5 años.

A un mes y medio del caso que conmueve al país, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la desaparición del niño. En el texto, destacó la necesidad de un Estado activo en la lucha contra la trata de personas. Este pronunciamiento se realiza en el contexto de la proximidad del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio.

El Papa Francisco se pronuncia sobre Loan Peña

En el documento, las autoridades de la CEA enfatizaron la gravedad de la trata, un crimen que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas. Además manifestaron su dolor en relación con la desaparición de Loan, y otros niños y jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a menudo vinculadas al empobrecimiento y la falta de protección de sus derechos.

Gustavo Vera, amigo cercano del Papa, dialogó con el medio A24 y afirmó: "Francisco estaba muy enojado con la actitud del obispado de Corrientes y de la parroquia de 9 de Julio, donde sabía de la actitud cobarde -por no decir cómplice- del sacerdote Cristian González que le dio alojamiento a (el ex comisario Walter) Maciel, que les decía a los vecinos que no tenían que marchar".

Burlando junto a José, el papá de Loan

Las monjas Carmelitas Misioneras Teresianas y la organización no gubernamental Infancia Robada también empatizaron con la pérdida del menor, por lo que animaron a la sociedad a participar de una nueva marcha en reclamo de justicia en Goya, cerca del pueblo de Loan. La manifestación se llevará a cabo a las 19 horas bajo la consigna "No dejen de buscarme". El lugar de concentración será Plaza Mitre, frente al Juzgado Federal.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de la familia, pidió del abogado José Fernández Codazzi y del senador Diego Pellegrini junto con Macarena, hija de Laudelina, tía de Loan. Además, criticó fuertemente la decisión de secreto de sumario impuesto por la jueza Cristina Pozzer Penzo, tras la declaración del ex comisario Walter Maciel.