"Está triste y no se puede mover": es delivery, saltó del balcón para evitar que le roben la moto y se quebró la cadera

Desesperación. Eso es lo que vivió Luis Escalada, de 40 años, quien sufrió la fractura de su cadera y serios daños en sus pulmones tras saltar del balcón de su departamento en su afán por evitar que dos delincuentes le robaran su moto, su principal herramienta de trabajo. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Bolívar y Chaco, en Mar del Plata, cuando dos motochorros intentaron llevarse la moto del delivery. Al observar la situación desde la ventana, Luis, preso de la angustia y en su intento por frustrar el robo, saltó desde el balcón. Sin embargo, perdió el control debido a que una de sus manos se venció, lo que causó que cayera de costado.

De acuerdo con su entorno familiar, soportó el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha, lo que le provocó que el fémur se desplazara hacia arriba, ocasionando la fractura en la cadera. Aunque logró evitar el robo de su moto, su caída fue grave. Además de la fractura, el impacto le produjo una fisura que permitió el ingreso de líquido en los pulmones, lo que complicó su situación médica. Luis fue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde se está recuperando: ya le sacaron el tubo que tenía colocado para drenar el líquido en los pulmones, lo que era un requisito previo para poder operarlo de la cadera.

De todas maneras, la familia de la víctima comenzó una colecta para recaudar el dinero necesario para cubrir la operación. "Ayuda para Luis Escalada. Le quisieron robar la moto y en el intento de defenderla, tuvo una lesión grave en la cadera. Necesita una prótesis, cuesta 4 millones de pesos y no tiene obra social. Un poquito entre muchos es un montón", reza el comunicado que difundió el entorno del delivery. Por ahora están a la espera de una junta médica que definirá el tipo de prótesis que necesitará, ya que, debido a su edad, no puede recibir una prótesis común, como las que se suelen colocar a personas mayores.

El accidente de Luis generó una gran preocupación en su familia, no solo por su salud, sino también por los altos costos de la intervención quirúrgica. Dado que Luis no cuenta con cobertura médica y trabaja de manera informal, su familia y amigos arrancaron una campaña de recaudación de fondos para costear la prótesis, cuyo valor supera los 4 millones de pesos. De hecho, la familia del hombre resaltó lo difícil que fue para él comprar la moto, lo que explicaría su desesperada reacción al intentar salvarla. "Está cayendo en la realidad de lo que le pasó, de lo que se viene. Está triste, en la cama y no se puede mover", sostuvo Pablo, amigo de Luis.

El pedido de la familia de Escalada

En diálogo con Está Pasando por TN, el amigo de la víctima contó que está "drenando el agua de los pulmones" y reveló qué le dijo Luis cuando le recriminaron haberse tirado del balcón de su casa: "´No pensé´, me dijo. Los médicos lo están tratando. Nos recomendaron que por la edad, que sea una prótesis de mejor calidad por el tiempo de vida que le queda". El video del intento de robo y la caída de Luis circuló por los medios locales y las redes sociales, lo que ayudó a darle visibilidad al caso. Las imágenes muestran cómo los ladrones intentaron robar la moto, y cómo, al ver la intervención de Luis, huyeron rápidamente del lugar. Después de su caída, Luis intentó levantarse y caminar, pero debido a la gravedad de sus heridas, no pudo avanzar y quedó tendido en el suelo, lo que fue captado en las imágenes.