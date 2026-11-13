Ley de ludopatía: Márquez, Guzmán Coraita y Arrascaeta los tres apellidos que deciden si se cae en 17 días

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños". La frase de León XIV resonó en el Centro Cultural Kirchner -ahora Palacio Libertad- ante Javier Milei y los gobernadores; días después, en Córdoba, el Papa volvió a buscar a los chicos entre la multitud: "Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe".

Pero en el Senado el mensaje no parece haber llegado: a 17 días del cierre de las sesiones ordinarias, la Ley de ludopatía sigue cajoneada y se encamina a perder estado parlamentario, dos años después de la media sanción de Diputados en noviembre de 2024.

Qué falta para que se trate la Ley de Ludopatía

El destino del proyecto depende de tres apellidos. Las comisiones que deben tratarlo —Salud, Legislación Generaly Justicia y Asuntos Penales— están presididas por senadores de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta (San Luis), Nadia Márquez (Neuquén) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). Ninguno de los tres dio señales de querer convocar; lo dramático es que si no hay dictamen antes del 30 de noviembre, la única salida sería que Milei incluya el tema en extraordinarias, algo que en el propio oficialismo consideran casi imposible .

El paralelismo con el discurso católico es directo. Antes de la llegada de León, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les mandó una carta a todos los senadores para advertirles que el tratamiento era "impostergable".

Qué falta para que se trate la Ley de Ludopatía

No es una preocupación nueva para el Papa: en un mensaje enviado hace un año a una conferencia sobre adicciones en Roma, ya había alertado sobre "el juego compulsivo y las apuestas" y había insistido en que "los adolescentes y los jóvenes necesitan formar la conciencia, desarrollar la vida interior". La Iglesia pone a los pibes en el centro; el Senado, por ahora, los deja en el cajón.

La carta movió algunas fichas, de hecho Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, Luis Juez y otros dos senadores de LLA se pronunciaron en redes a favor de tratar el tema.

Patricia Bullrich

Pero ha un detalle interesante: Bullrich, en guerra cada vez más abierta con la Casa Rosada, planteará la cuestión la semana próxima ante las espadas políticas de Milei y pretende sacar dictamen sobre la base del proyecto alternativo del Gobierno. Del otro lado, Unión por la Patria, que impulsó la ley en Diputados, ya abrió el diálogo con ella, pero insiste en aprobar la media sanción tal como está.

Dos proyectos, dos miradas

La diferencia entre ambos textos es enorme. La media sanción de Diputados prohíbe la publicidad de apuestas online en todas las plataformas y el patrocinio en el deporte, impide apostar con tarjeta de crédito y obliga a verificar la identidad de los apostadores; la propuesta oficial se limita a castigar a las agencias de juego clandestino.

Por otros parte, los libertarios que apoyan el tratamiento admiten que no pueden votar el texto de Diputados porque allí LLA votó en contra, y hablan de un texto de consenso que, hasta hoy, nadie está escribiendo.

Qué falta para que se trate la Ley de Ludopatía

El tablero se complica con la interna. Nadia Márquez, una de las tres llaves del proyecto, es la elegida por Karina Milei para un eventual reemplazo de Bullrich al frente del bloque, según trascendió en los pasillos oficialistas; incluso suena como posible compañera de fórmula del Presidente. Si Bullrich empuja la ley y Márquez no convoca su comisión, el expediente de las apuestas puede convertirse en un nuevo round violento entre la hermanísima y la jefa de bancada. Las chances de que la tensión se dispare son altas.

La Ley de ludopatía quedó así atrapada entre la interna libertaria, la desidia de varios bloques y un reloj que no perdona. El Papa se fue preguntando dónde estaban los jóvenes; en el Senado, la respuesta parece ser que están solos frente a las pantallas, las apuestas y la publicidad que nadie se anima a regular. En 17 días se sabrá si Arrascaeta, Márquez y Guzmán Coraita deciden escuchar ese mensaje o dejarlo caer.