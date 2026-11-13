A contramano del Papa, Milei defendió a tecnócratas: "Es falso que el progreso tecnológico destruya el trabajo"

Optimismo sin matices, casi casi fingiendo demencia. Ese fue el tono de Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina, donde habló de inteligencia artificial, empleo y crecimiento con fe absoluta en el mercado. Celebró el impacto de la tecnología en el trabajo, se burló de los "luditas" y le dedicó un elogio al Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, el hombre de la motosierra normativa.

El contraste llegó pocos días después de la visita del Papa León XIV, que en Argentina había advertido sobre la automatización sin reglas y había pedido a los empresarios subvertir la "lógica tecnocrática". Milei eligió el camino inverso: más apertura, menos regulación y confianza plena en que la tecnología se ordena sola.

Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina

Primero, el Presidente se dedicó a Sturzenegger: "El Ministerio de Desregulación es un potenciador de los rendimientos crecientes. Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y nuestra idea es llegar al 90% del planeta de acá a 2031". Después fue directo al punto del empleo y de la IA: "Cuando se mira la realidad, hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es falso que el progreso tecnológico destruya el trabajo ".

Para reforzar la idea, recurrió a un cálculo histórico: si cada avance tecnológico hubiera destruido empleo, con una población diez veces mayor que en 1800, "hoy la tasa de desempleo sería del 90%". Y celebró que la inteligencia artificial ya atraviesa todo: "Hay millones de personas ya escribiendo códigos, redactan contratos o analizan datos con asistentes que hace pocos años no existían".

"Es FALSO que el progreso tecnológico destruya trabajo" No tardó ni 24hs en salir a CONTRADECIR AL PAPA el Presidente. Que ser más NEFASTO que es Milei https://t.co/86dRk1j0DA — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) November 13, 2026

El Papa, en ex Centro Cultural Kirchner, hoy Palacio Libertad, había dicho algo muy distinto: "El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura" y también pidió " considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos ", y advirtió: "Muchas de esas responsabilidades exceden el ámbito de un solo Estado".

Ahí está la diferencia de fondo. Para León XIV, la tecnología necesita reglas, ética y responsables; para Javier Milei, lo que estorba son justamente las reglas. La apuesta del Gobierno por la inteligencia artificial desregulada deja afuera la pregunta que el Papa dejó flotando en su visita: quién se hace cargo de los trabajadores que el avance tecnológico deja atrás.