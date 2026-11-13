El papa León XIV rompió en llanto en Perú por la misma canción que lo emocionó en Argentina: el video

Luego de su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV continuó su gira apostólica por Perú, donde volvió a protagonizar un momento cargado de emoción. Durante un encuentro multitudinario con jóvenes, el Sumo Pontífice no pudo contener las lágrimas al escuchar Alma Misionera, la misma canción que días atrás había entonado junto a miles de fieles en Buenos Aires.

El conmovedor episodio ocurrió durante una Vigilia de Oración que reunió a más de 50.000 jóvenes en territorio peruano. En medio de la celebración, los presentes comenzaron a cantar el reconocido himno religioso y provocaron una profunda reacción en el Santo Padre.

El papa León XIV continuó su gira apostólica por Perú

Las cámaras de la transmisión oficial del Vaticano registraron el instante en el que León XIV se llevó una mano al rostro para secarse las lágrimas, visiblemente emocionado mientras escuchaba a la multitud interpretar la canción. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y volvieron a poner en el centro de la escena la conexión del Pontífice con los jóvenes.

La situación recordó inevitablemente lo ocurrido el lunes pasado en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde el Papa había encabezado otro encuentro multitudinario durante su paso por la Argentina.

El Papa León XIV está llorando desconsoladamente y se seca a cada rato las lágrimas mientras canta Alma Misionera en Perú. Que tipo maravilloso. Siente exactamente lo mismo que todos los que fuimos a un colegio católico y está muy feliz por estar en su país después de haber pasado tres días increíbles en Argentina. Él y Francisco son los dos Jefes de la Iglesia Católica mas humanos que nos tocó ver. Que Dios le de mucha vida para seguir desparramando toda su humanidad en el mundo. https://t.co/wDQItGgvX7 — Martín Dandach (@MartinDandach) November 13, 2026

En aquella oportunidad, miles de personas se reunieron para acompañarlo en una vigilia que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de su visita al país. Allí, León XIV también compartió el canto de Alma Misionera con los fieles , en una escena que quedó grabada entre los recuerdos más significativos de su estadía.

Más allá de la emoción que despertó tanto en Buenos Aires como en Perú, la canción tiene una historia estrechamente vinculada con la Argentina. Alma Misionera fue compuesta en 1981 por Mónica de la Canal, una autora y música argentina oriunda de Chascomús, provincia de Buenos Aires.

Papa León XIV en el encuentro de jóvenes en Perú

Con el paso de las décadas, la obra logró trascender las fronteras nacionales y se convirtió en uno de los himnos religiosos más representativos de América Latina, interpretado en celebraciones, encuentros juveniles y actividades de la Iglesia católica.

Ahora, más de cuatro décadas después de su creación, la composición volvió a cobrar protagonismo internacional gracias al papa León XIV, quien encontró en sus estrofas un motivo de emoción durante dos encuentros multitudinarios de su gira por Sudamérica. De Palermo a Perú, Alma Misionera se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores del recorrido del Pontífice, que volvió a emocionarse hasta las lágrimas frente a miles de jóvenes.