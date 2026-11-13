León XIV en Perú: apuntó contra la "mentalidad machista" y cargó duramente contra los abusos en la Iglesia

Dos temas que la Iglesia suele tratar en voz baja ocuparon el centro del discurso. En la última escala de su gira sudamericana de 12 días, León XIV en Perú habló de los abusos cometidos por integrantes del clero y de la violencia machista; lo hizo ante los obispos y ante la multitud reunida en Lima, en el país donde vivió casi dos décadas y donde fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Fue la primera mención explícita a los abusos sexuales en la Iglesia en todo su recorrido por la región. En la Argentina había elegido otro camino: se reunió en privado, durante más de una hora, con cinco víctimas de abusos de integrantes de la Iglesia, sin declaraciones públicas. Cada una pudo hablar a solas con él, contarle su historia y acercarle propuestas para fortalecer el acompañamiento y la reparación. En Perú, en cambio, el mensaje fue público y frontal.

León XIV en Perú

Frente a los obispos peruanos, el Papa definió los abusos como una "realidad que nos ha causado tanto dolor" y marcó el camino que, según él, debe seguir la Iglesia: "Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos".

Las palabras tienen destinatario concreto en Perú. El caso más emblemático es el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa ultraconservadora de laicos y sacerdotes que el papa Francisco disolvió en enero de 2025 tras las investigaciones por abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos. La propia agrupación reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002 . León XIV tomó la posta de ese proceso.

Sodalicio de Vida Cristiana

En mayo de este año, el Vaticano habilitó en Lima un canal de escucha para recibir denuncias y evaluar indemnizaciones con los bienes incautados al Sodalicio. Las víctimas, sin embargo, reclaman más que dinero: piden una reparación integral, con asistencia médica, psicológica y acompañamiento para rearmar sus vidas.

Golpazo al machismo

El segundo eje llegó en la Plaza Mayor de Lima, ante una multitud. Allí el Papa cuestionó sin rodeos las prácticas machistas que persisten en la sociedad peruana: "Es triste constatar que persiste una mentalidad machista , que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres". La frase fue recibida con aplausos y gritos de apoyo.

Los números le dan la razón. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú registró 1.261 víctimas de feminicidio entre 2016 y 2024, con un aumento del 44% en ese período. En toda América Latina, la Cepal contabilizó un promedio de 11 feminicidios por día en 2024.

León XIV, el Papa que conoce el país por dentro eligió hablar de las heridas que más duelen, las que la propia Iglesia causó y las que el machismo sigue abriendo todos los días. Ahora, las víctimas esperan que a las palabras las sigan los hechos.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia de género, en la Argentina podés comunicarte gratis las 24 horas a la Línea 144. En Perú, la línea gratuita es la Línea 100.