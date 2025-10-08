Farmer Seeds y las estafas en nombre de la marihuana medicinal: la empresa que utiliza a Google para engañar

La marihuana medicinal y para consumo recreativo en la Argentina es un universo que corre en un lugar tan frágil de la legislación que da lugar a las estafas y robos sin ningún tipo de regulación. En este rubro se destaca la jujeña Farmer Seeds, que paga publicidad en Google para aparecer bien arriba, pero que no entrega lo que dice vender y acumula varias opiniones negativas en la web. Sus redes sociales, a su vez, no permiten comentarios y exponen que su objetivo es aprovecharse de usuarios recreativos desprevenidos.

La presentación de la web de Farmer Seeds está lejos de dar esa imagen. El buen y profesional diseño, y la dinámica para la compra online, funciona muy bien. Aunque en los hechos es una trampa que lleva años y que acumula cientas de denuncias sobre su mal desempeño. Mientras que en los papeles asegura poseer una licencia A del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y una agrícola de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), todo es una pantalla para las estafas que realiza.

La empresa Farmer Seeds no cumple con lo acordado de acuerdo a una denuncia de un cliente estafado.

En diálogo con BigBang , un usuario declaró haber comprado seis semillas feminizadas por 59 mil pesos el 23 de septiembre, haber hecho la transferencia y contactarse a través de un chat de WhatsApp. Semanas después, todavía no le enviaron nada y le dan vueltas, sin hacerse cargo de que aseguran que sus envíos demoran cinco días hábiles. "No sé si realmente existe este lugar y sé que ya me estafaron, pero no me gustaría que puedan seguir aprovechándose de la gente ", denunció.

"Tu pedido ya fue marcado como pagado, estará en espera debido a que el despacho de los pedidos se realiza en base a los números de orden que figuran en nuestra lista, por eso es que lleva más tiempo gestionar el envío de los pedidos más recientes", aclararon desde la empresa, desde donde explicaron que lo hacían "para que no haya ningún tipo de malentendido". Lo cierto es que mientras pasaban los días las respuestas se dilataban, tardaban en contestar e improvisaban justificaciones como "seguimos gestionando el envío". A la semana le indicaron que recién estaban con los pedidos del día 19. Pero una semana después avisaron: "Su pedido ha sido programado para su gestión y despacho para el transcurso de este sábado a mas tardar el lunes de esta semana entrante" y que a partir de ahí le enviarían un código de seguimiento. Aunque eso no pasó.

Denuncias de usuarios de Reddit por las estafas de Farmer Seeds.

Este último martes lamentaron la tardía respuesta -llevaban días sin contestar- y le informaron que se estaba "procediendo en la gestión" y que durante el transcurso del día "a más tardar mañana a primera hora" se le estaría compartiendo su pedido. Otra vez le mintieron. Cuando comprobó los antecedentes en la web, era demasiado tarde: su proceder se multiplicaba y no existían usuarios conforme con su servicio.

"Yo compré en Farmers Seeds. Totalmente garcas, pague me respondieron que me avisarían cuando las envíen. ¡Nunca más respondieron!", señaló el usuario de Reddit JackEsparrago13. Meses después contó cómo se resolvió todo. "Al final sí me llegaron, pero tardaron un montón. Me mandaron 2 semillas de regalo por la espera, pero no vale la pena", reveló. Antes había dicho: "Después de dos meses sigo esperando, se pusieron en contacto diciendo que habían tenido problemas con los proveedores. Ahora me dieron un número de seguimiento, pero sigo esperando". El mismo procedimiento que con el denunciante que se acercó a BigBang .

Otra de las denuncias de usuarios de Reddit por las estafas de Farmer Seeds.

"Muchachos: nunca compren semillas en Farmers Seeds. ¡Son estafadores!", escribió en otra publicación el usuario Ok_Airport2667. "Tremendos garcas. No compren ahí", agregó. "Es un scam (estafa) tremendo. Fijate en el instagram, no admiten comentarios y todos los likes son más o menos de la misma gente (bots)", analizó Chescov77. "A mí me demoraron un mes en enviarme hasta que los cague a puteadas, y encima me mandaron semillas chotas, porque de seis no germinó ninguna", añadió.