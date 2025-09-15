Fascista de papel: multa millonaria y tareas comunitarias para el libertario que amenazó a Grabois y Moyano

A pocos días de asumir Javier Milei las movilizaciones contra su motosierra comenzaron. En ese contexto y en una Argentina completamente distinta a la de hoy, aunque sólo haya pasado un año y medio, el empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA) Marco Chediek amenazó de muerte a los dirigentes Juan Grabois, Rubén "Pollo" Sobrero, Hugo Moyano y Roberto Baradel. Ahora la Justicia lo condenó a pagar multas, realizar tareas solidarias y a disculparse en redes sociales por sus agresiones.

"Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la Policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, ¿viste que siempre se prende fuego todo? Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma", advirtió en aquel contexto un envalentonado Chediek.

A sólo 18 meses de esa oportunidad, y con un Gobierno nacional acosado por los casos de corrupción y un desgobierno que tiene como único logro haber desacelerado la inflación a través de una recesión, Chediek se mostró arrepentido de sus amenazas ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde donde dispusieron que abone "dos millones de pesos al Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de la localidad de Benavídez".

Además, Chediek deberá durante un año entero "cumplir con tareas en una institución que determine Cáritas", la organización no gubernamental vinculada a la Iglesia católica. Como requisito final para salir de la causa de amenazas, deberá grabar un mensaje ""pidiendo disculpas por la intimidación" a los agredidos y subirlo a la cuenta de TikTok donde había lanzado sus advertencias violentas.

El Hospital Garrahan recibirá dos millones de pesos por las amenazas de Marco Chediek.

La decisión del juez federal Daniel Rafecas también contempló "poner un límite" a los discursos de odio que abundan en las redes. Lo cierto es que mientras muchos lanzan este tipo de mensajes desde el anonimato y sin mostrar su cara, Chediek no tuvo ese cuidado y -como se dice en la jerga- "se quemó". Para el magistrado, el acusado en los videos que subió en diciembre de 2023 habían superado "ampliamente la libertad de expresión".

La denuncia en la Justicia federal contra Chediek había comenzado por parte de el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).