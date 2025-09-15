Misterio y horror en Esteban Echeverría: degollaron al dueño de un local frente a una comisaría

Un brutal crimen sacudió este fin de semana a la localidad bonaerense de 9 de Abril, en Esteban Echeverría. Luis Alberto Troche, un comerciante de 56 años, fue brutalmente asesinado en su propio negocio, un locutorio ubicado en Camino de Cintura al 6000, justo frente a una comisaría. El ataque ocurrió el sábado por la tarde y dejó al descubierto una escena de espanto que conmocionó a vecinos y familiares. Según relataron medios locales, una empleada de la farmacia lindera escuchó ruidos extraños y, alertada por una clienta, decidió entrar al comercio. Allí encontró a Troche agonizando en el baño, tendido sobre un charco de sangre.

Luis Alberto Troche, de 56 años

De inmediato llamó al 911 y en pocos minutos arribaron patrulleros y una ambulancia. El comerciante fue trasladado de urgencia al Hospital Santamarina, pero los médicos no lograron salvarlo. Las primeras versiones apuntaban a un posible intento de robo. Sin embargo, la hipótesis se desmoronó rápidamente: en el lugar hallaron más de 5,5 millones de pesos, 200 dólares y el celular de la víctima intactos. Esa evidencia obligó a los investigadores a abrir nuevas líneas de pesquisa y a descartar el móvil económico.

Fuentes judiciales, que por ahora no descartan ninguna hipótesis, advirtieron que "se están analizando todas las evidencias recolectadas en la escena". Los peritos constataron que Troche presentaba heridas cortantes en el cuello y en la cabeza, y hallaron un elemento cortante en el baño del local que podría haber sido utilizado en el ataque. Cámaras de seguridad habrían registrado la presencia de un individuo que ingresó al comercio, permaneció unos quince minutos con la víctima y luego huyó.

Fue asesinado en su propio negocio, un locutorio ubicado en Camino de Cintura al 6000

De acuerdo con las autoridades, las imágenes muestran al sospechoso retirándose del lugar sin llevarse nada de valor. La causa quedó en manos de la fiscal Verónica Ciffarelli, de la Fiscalía descentralizada 2 de Esteban Echeverría, mientras que la investigación está a cargo de la DDI de Lomas de Zamora y el área de Inteligencia Criminal. Por estas horas, se busca identificar a la persona que acompañaba a Troche en el momento del crimen.

Fue asesinado justo frente a una comisaría

La noticia desató indignación en el barrio, donde los vecinos ya organizaron una marcha para este lunes en reclamo de justicia y mayor seguridad. En redes sociales, amigos y allegados de la víctima expresaron su dolor. "QEPD mi querido amigo, fuiste una gran persona, humilde y con un gran corazón", escribió un vecino. Otro mensaje reflejó el sentir colectivo: "Siempre con la mejor actitud te atendía en su negocio, me entristece que le arrebataran la vida de esta manera. Justicia por Luisito".