Fiesta narco, sangre, lavandina y silencio: hallaron dos cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas en La Matanza

La desaparición de tres jóvenes en La Matanza se transformó en un drama policial que sacude al conurbano bonaerense. Este miércoles por la mañana, la Policía Bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos durante los rastrillajes en Florencio Varela. La noticia, envuelta en un profundo hermetismo, estremeció a las familias de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes por la noche en la rotonda de La Tablada cuando subieron a una camioneta blanca. Fuentes de la investigación detallaron que uno de los cuerpos apareció enterrado en el patio de una vivienda.

Mientras tanto, el segundo fue hallado calcinado dentro de una camioneta con características similares a la que se vio en los últimos registros de las chicas. La pista que condujo hasta allí fue la última conexión de uno de los celulares, que impactó en una antena de la zona de Villa Vatteone. La casa allanada había sido alquilada el viernes por una banda vinculada a la Villa 1-11-14, que había organizado una "fiesta narco". Allí, la policía encontró a un hombre y una mujer que intentaban borrar las huellas de la escena: "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados", señalaron las fuentes del caso.

Poco después, en un hotel de la zona, fueron detenidos otros dos sospechosos: una pareja de nacionalidad peruana, dueños de la vivienda donde se hallaron los restos. Hasta el momento son cuatro los detenidos por el caso. La principal hipótesis es que las tres jóvenes fueron asesinadas en el marco de esa fiesta organizada por la banda narco. Antonio, abuelo de Brenda y Morena, relató entre lágrimas: "Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas".

La preocupación del abuelo de dos de las chicas desaparecidas en La Matanza: aparacieron dos cuerpos y todo es incertidumbre. Cortan la rotonda de La Tablada pic.twitter.com/l20stNy20Z — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2025

El hombre, con profundo dolor, aseguró no saber "en qué andaban" las jóvenes. "Morena siempre me decía que trabajaba de camarera", contó. La angustia también se reflejó en los allegados de Lara, la menor de 15 años. Su madrina Norma había advertido en una manifestación en La Tablada: "Si está, que vuelva, si puede volver, que vuelva. Si la tienen secuestrada que la devuelvan. Me puedo esperar lo peor de este mundo, de este país. Nos vamos a quedar hasta que aparezcan las tres chicas. Hoy, mañana, pasado". La conmoción se trasladó a los vecinos de la casa donde fueron hallados los cuerpos. "Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta", dijo un residente de Villa Vatteone.

El Municipio de La Matanza emitió una flyer para colaborar en la búsqueda de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

El martes por la noche, mientras se desarrollaban los operativos, familiares y amigos de las jóvenes se habían manifestado en la rotonda de La Tablada exigiendo su aparición con vida. Hoy, el hallazgo de los cuerpos abre paso al peor de los desenlaces. Aunque resta la confirmación oficial de las identidades, el caso ya se investiga como un crimen atroz. La fiscalía a cargo de Gastón Dupláa no descarta que la causa pase a Florencio Varela, el distrito donde se cometió el horror. En paralelo, el silencio judicial alimenta la incertidumbre y el desgarro de tres familias que desde hace días viven entre la esperanza y la tragedia.