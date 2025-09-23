Tres empanadas para un ladrón: entró a robar a una casa de La Plata, le comió lo que tenía en la heladera y rompió una TV al huir

Una bizarra situación se vivió durante un robo en el barrio platense de Gorina, cuando un hombre que ingresó al lugar y se robó algunos objetos de valor, además se comió unas empanadas que había en la heladera del domicilio. El hecho fue descubierto por el dueño, quien cuando entró encontró al delincuente con las manos en la masa, ya que tenía en su haber un televisor que había sacado de la pared, el cual arrojó contra la otra persona cuando se dio a la fuga.

El hecho delictivo sucedió en una vivienda de la calle 474 entre 138 y 139. Allí fue descubierto el ladrón cuando el dueño llegó y encontró a sus perros enfurecidos, la alarma encendida y la casa revuelta. La situación de las empanadas, que fue la que más llamó la atención, la pudo comprobar tras la fuga, cuando vio que había restos en el piso de su cocina y que estas faltaban de la heladera.

De acuerdo a lo especificado por el sitio 0221, el hombre de 58 años llegó acompañado de su esposa y desde la puerta vio al ladrón en pleno desarme de la televisión en la pared. Tras ingresar comenzó una persecución en el hogar, que se terminó cuando el malviviente le tiró la televisión contra él, lastimó una de sus piernas y huyó hacia la calle 138. La herida no necesitó de atención médica y el artefacto electrónico se destruyó al caer al piso.

La intersección de 474 y 138, de donde escapó el ladrón que se comió las empanadas.

Según reportó el dueño del hogar, de su casa faltó una notebook y algunos otros objetos de valor que había en las habitaciones. El detalle del ataque a la heladera le agregó sabor a un robo que, por esa curiosidad, ganó notoriedad. La evocación a la frase de la película Esperando la Carroza alrededor de las "tres empanadas para dos personas", se viralizó junto a la noticia en las redes sociales.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno de La Plata, desde donde analizaron las imágenes obtenidas tanto por las cámaras de seguridad del domicilio como por otras de casas aledañas y hasta municipales, con el fin de reconstruir cómo se dio el robo. Al mismo tiempo, personal de la Policía Científica, realizó pericias para encontrar huellas y material genético que pueda identificar al delincuente.

Según informaron, la Policía Bonaerense hasta ahora no reportó detenciones, aunque sí informó una intensificación de los patrullajes en toda la zona con el fin de dar con el sospechoso y poder apresarlo, ante una fuga que aumentó la preocupación de los vecinos.