Filtran un video del dueño de "Anna Bikinis": robaba bombachas de sus empleadas y se masturbaba en el baño

Ex empleadas de "Anna Bikinis", un local de mallas de Mar del Plata, denunciaron que Tomás Alejandro Luque acosaba a sus empleadas con métodos aberrantes. Además, crearon una cuenta en Instagram en la que reciben más denuncias de otras trabajadoras de ese lugar.

En una de las publicaciones, expresan: "El dueño de 'Anna Bikinis' usó objetos de una empleada (roma interior, botella de agua) para masturbarse en el baño del local Alem 3515 (MDP)". Además denunciaron que los hechos "vienen pasando hace mucho y los quieren encubrir".

La denuncia pública contra Tomás Alejandro Luque

Las trabajadoras fueron contundentes: "Esto es acoso sexual y abuso de poder". En cuanto al abuso de poder, también se muestran chats donde Luque chatea con algunas chicas que buscan trabajo.

" Cómo me gusta tu cola ", dice Luque a una mujer en búsqueda de trabajo que decidió ignorar el mensaje y referirse estrictamente a cuestiones laborales. O: "Vi que publicaste una foto como las que me gustan. ¿Tu novio es celoso? En realidad, tiene motivos. Sos divina".

Chats de Tomás Alejandro Luque con chicas que buscaban trabajo

En respuesta, la trabajadora le contestó: "No me llamó tu hijo. Ayer renuncié pero me llamaron de la entrevista a la que fui al otro día". La respuesta del hombre implicado en los abusos fue: "Cómo me gustaría tenerte en el equipo"; sin embargo, no se refería a la propuesta laboral.

Sin embargo, lo más escabroso tiene que ver con el video que hicieron circular: Tomás Alejandro Luque se toma el tiempo para abrir las carteras de sus empleadas y allí saca una bombacha de una de ellas y masturba, exactamente igual lo hace con una botella de agua.

No es la primera vez que sucede un hecho de tamaña calamitosidad. En uno de los mensajes de las denunciantes, se puede leer: "En 2016 decidió poner su celular en el baño de nosotras (sus empleadas) para filmarnos. Cuando lo encaramos jamás lo negó. Ofreció 'algo' a cambio. Su familia lo protegió y pidió que no habláramos para conseguir empleadas nuevas y cuidar al resto de los miembros de la familia 'así no sufrían'. Éramos chicas e hicimos lo que pudimos ", reconocieron.

En las últimas horas, trascendió un comunicado de "Anna Bikinis" en el que se hace hincapié sobre las medidas que tomaron en cuanto a Luque: "Debido a los echos de público conocimiento, desde Anna Bikinis queremos enfatizar nuestro repudio a cualquier acto que atente contra la integridad de la mujer. Lo sucedido no nos identifica ni representa como marca y por sobre todas las cosas como personas. Por tal motivo se ha desvinculado definitivamente de la empresa y sociedad al único responsable. Lamentamos profundamente todos los daños ocasionados".

Comunicado de "Anna Bikinis"

Al momento, Tomás Alejandro Luque una denuncia. Fue radicada el 4 de diciembre en la Comisaría número nueve, 24 horas después de que se diera a conocer el video. Además la denunciante radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y Familia, que investiga las circunstancias del suceso.