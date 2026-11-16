El olor a gas volvió a encender las alarmas en Lanús. Este lunes, apenas tres días después de la explosión fatal en Remedios de Escalada, los vecinos del barrio San Jorge denunciaron tres nuevas fugas de gas en las inmediaciones de la estación de tren, sobre la línea Roca. Bomberos y Defensa Civil llegaron de inmediato, evacuaron la zona de forma preventiva y trabajan junto a MetroGAS para controlar la situación.

El foco del operativo está en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, mano a Capital Federal, a metros de la estación de trasbordo. MetroGAS ya controló dos de las pérdidas y busca la falla de la tercera. Los agentes de tránsito municipales desvían los vehículos, y la recomendación es clara: evitar la zona.

Nuevas fugas de gas en Lanús

El Municipio confirmó el operativo con un breve comunicado: "Lanús Gobierno informa que ante una denuncia por fuga de gas en la Estación Lanús, Bomberos y Defensa Civil están trabajando en la zona, que se evacuó de forma preventiva". Después de lo ocurrido el viernes, nadie quiso correr riesgos.

Gabriel Sandoval, jefe de Bomberos de Lanús, habló con la prensa en el lugar e intentó llevar tranquilidad: "Estamos trabajando desde temprano por tres pérdidas de gas. Queda una sola en la que están trabajando los operarios de MetroGas. Calculamos que en un lapso de una hora y media o dos horas vamos a estar terminando, una vez que podamos certificar con las mediciones de la atmósfera que sea normal, se va a terminar de habilitar el tránsito".

Nuevas fugas de gas en Lanús

Sus palabras llegan en un barrio que todavía no se recupera del impacto. La explosión del viernes en Beltrán y Del Valle Iberlucea dejó una víctima fatal, decenas de heridos y una esquina destruida ; desde entonces, cada olor a gas es motivo de pánico entre los vecinos.

En paralelo, MetroGAS empezó a recibir consultas de los vecinos de Remedios de Escalada afectados por el siniestro. La empresa habilitó desde el domingo el mail [email protected] y la línea (011) 4309-1075. "Ya se comenzó a analizar caso por caso las necesidades y se evacúan las dudas respecto al servicio de gas en la zona", informaron desde la compañía.

La empresa también aseguró que sigue el operativo para reconectar el gas a quienes ya pudieron volver a sus casas. Según MetroGAS, "se continúa con el operativo para reconectar el gas a aquellos vecinos que ya pudieron regresar a sus casas y se les había cortado el servicio".