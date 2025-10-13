Habló la mamá de Laurta, el doble femicida que también secuestró a su hijo: "Asesinó cruelmente"

La voz de Estrella Laurta Varela temblaba al hablar. Con un tono cargado de vergüenza y dolor, pero también de determinación, la madre de Pablo Laurta acusado de los brutales asesinatos de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) en Córdoba, rompió el silencio desde su residencia en Canelones, Uruguay.

" No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié ", sentenció con firmeza. En diálogo con A24, Estrella describió el impacto de enterarse de los crímenes cometidos por su hijo, quien además secuestró a su pequeño hijo tras cometer los femicidios: "Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia", expresó con crudeza.

Pablo Laurta

La prioridad de Estrella es su nieto, un niño que quedó huérfano tras los femicidios: "Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto", declaró con tristeza. Entre lágrimas, agregó: "Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible ".

La madre del acusado relató cómo se enteró de los hechos el domingo pasado, después de las 14 horas. Estrella descansaba por sus problemas de salud y cuando despertó recibió un mensaje que la sacó de las casillas: "Lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza". Al principio pensó que su hijo se había quitado la vida pero lo que descubrió fue aterrador: "Nunca se me pasó por la cabeza lo que realmente había ocurrido. Cuando llamé a mi compañera y me explicó qué había pasado, no lo podía creer", contó.

Laurta compartió espacio con Nicolás Márquez y Agustín Laje, ambos muy cercanos al presidente Javier Milei

Estrella no ocultó que sabía que su hijo no estaba bien emocionalmente. Relató episodios previos que consideró señales de alarma: "No aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba. En enero de 2024 tuvo un desacato a la autoridad porque había estado en el techo de la casa de Luna . Fui a Córdoba, me contacté con una abogada y lo sacaron de allí", recordó. Con voz quebrada, añadió: "Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, pero no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar donde le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó", expresó contundente.

La madre del doble femicida también hizo referencia al grupo al que pertenecía su hijo, conocido como "Varones Unidos". Muy incómoda y triste, expresó: "Esta página viene de años... Como mujer me sentí completamente desajustada. Dije, qué es esto".

Pablo Laurta, detenido por el femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio,

Estrella también narró cómo Luna Giardina se alejó de Pablo Laurta y dejó Uruguay junto a su hijo. Según relató, Luna viajó a Córdoba con la excusa de visitar a su madre y nunca regresó. "Me dijo que no aguantaba más, que Pablo no la dejaba salir a ningún lado y me puse de acuerdo con ella", confesó Estrella y rompió en llanto recordando que le había enseñado a tejer por videollamada.