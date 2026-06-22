Horror en Necochea: investigan el femicidio de una mujer de 86 años y detuvieron a su hijo, un ex futbolista

La ciudad de Necochea atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo sin vida de Delia Mercedes Romero de Sánchez, una mujer de 86 años encontrada muerta en su domicilio del barrio Atepam, en la localidad de Quequén. El principal sospechoso del hecho es su propio hijo, Jorge "Garda" Sánchez, de 56 años, ex jugador de fútbol regional, quien permanece detenido a disposición de la Justicia.

El principal acusado es su hijo, Jorge "Garda" Sánchez, exjugador del fútbol regional.

El cuerpo de la víctima fue hallado el viernes por la tarde en la casa ubicada en la esquina de las calles 548 y 521 bis. Según las primeras actuaciones judiciales, la mujer presentaba al menos una grave lesión en la zona de la cabeza, aunque la causa exacta de la muerte deberá ser determinada por la autopsia. El fiscal Walter Pierrestegui confirmó que la investigación se encuentra caratulada como femicidio, mientras se intenta reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. De acuerdo con las estimaciones iniciales, el ataque habría ocurrido alrededor de las 15 horas del mismo viernes, aunque las circunstancias aún son materia de peritajes.

El caso movilizó un amplio operativo policial en el que participaron la Comisaría Segunda de Quequén, la Comisaría de la Mujer, la Jefatura Departamental, la DDI y Policía Científica, que trabajaron en la recolección de pruebas dentro del domicilio. Al momento de ser detenido, Jorge Sánchez se encontraba en un estado de intoxicación tras haber ingerido pastillas, por lo que debió ser trasladado al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra para recibir atención médica. Posteriormente, se le realizaron análisis toxicológicos y quedó formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Hasta el momento, se negó a declarar.

La figura del acusado genera un fuerte impacto en el ámbito local. Sánchez tuvo una trayectoria en el fútbol regional, donde vistió las camisetas de Estación Quequén y formó parte de planteles de Villa Mitre de Bahía Blanca durante la década del '90. Su nombre también está ligado a una familia reconocida en el deporte necochense: es hermano de Luis "Paco" Sánchez, una de las figuras más destacadas del fútbol de la zona.

El principal acusado es su hijo, Jorge "Garda" Sánchez, exjugador del fútbol regional.

En medio del dolor, "Paco" Sánchez expresó su despedida en redes sociales con un mensaje cargado de angustia y afecto hacia su madre: "Gracias a todos y a cada uno por mensajes, saludos, abrazos del alma. Es un momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado, junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo ma..siempre vivirás en mi corazón". Por el momento, la Justicia aguarda los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias, que serán clave para determinar la mecánica del hecho y precisar con mayor claridad las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.