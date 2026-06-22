La Justicia busca a Jesica Cirio tras los videos de los dólares: allanamientos sin resultados y nuevas sospechas en la causa Insaurralde

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde volvió a sacudir el escenario político y judicial argentino. Esta vez, el foco se trasladó hacia Jesica Cirio, quien no fue encontrada durante un allanamiento realizado en su domicilio y ahora es buscada por la Justicia para que entregue su teléfono celular, dispositivo que podría contener una prueba considerada determinante para el expediente.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella luego de que los procedimientos realizados durante el fin de semana no arrojaran los resultados esperados. El objetivo de los investigadores es acceder al material original de una serie de videos difundidos recientemente en los que se observan enormes cantidades de dólares almacenadas en el vestidor de una vivienda que Cirio compartió con Insaurralde durante su matrimonio. Las imágenes provocaron un fuerte impacto público. En los registros se observan fajos de dólares termosellados guardados en cajas, bolsos, valijas y cajones.

Según estimaciones que circulan en la investigación, el dinero exhibido podría ascender a varios millones de dólares. La aparición de esos videos reavivó una causa que parecía haber perdido centralidad mediática luego del escándalo del viaje de lujo de Insaurralde a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, episodio que en 2023 provocó la caída política del entonces jefe de Gabinete bonaerense y se convirtió en uno de los símbolos más visibles de los excesos de una dirigencia cuestionada por la distancia entre sus ingresos declarados y su nivel de vida.

La nueva evidencia generó una reacción inmediata de la fiscalía. Sergio Mola, el mismo fiscal que había impulsado la investigación patrimonial contra Insaurralde, solicitó allanamientos urgentes para intentar reconstruir el origen y la autenticidad de los videos. Uno de los procedimientos se realizó en el departamento de Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas. Allí, efectivos de Gendarmería secuestraron 19 mil dólares y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la conductora. Sin embargo, ni Cirio ni Trombino se encontraban en el lugar y tampoco se hallaron los elementos tecnológicos que buscaban los investigadores.

El comunicado de prensa de Jesica Cirio tras la difusión de los videos con cientos de millones de dólares

La ausencia de la modelo abrió nuevos interrogantes. En los tribunales federales comenzó a circular la versión de que podría encontrarse fuera del país. Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente. Lo que sí remarcan fuentes judiciales es que no existe constancia de que haya informado una salida al exterior, una obligación que debe cumplir mientras se encuentra sometida al proceso judicial.

El segundo allanamiento tuvo lugar en el domicilio de Elías Piccirillo, ex pareja de Cirio, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en una causa por presunta extorsión. La Justicia sospechaba que los videos podrían haber pasado por sus manos. Sin embargo, tras analizar el teléfono celular entregado voluntariamente por Piccirillo, los investigadores concluyeron que el material no estaba almacenado en ese dispositivo.

Frente a ese escenario, la atención volvió a concentrarse sobre Cirio. Armella ordenó ahora una serie de medidas destinadas a ubicar a la conductora y la intimó a presentarse ante el juzgado en un plazo de 24 horas para que su teléfono sea peritado. Paralelamente, la Justicia solicitó al diario La Nación la entrega de los siete videos difundidos públicamente para que especialistas puedan analizar su origen, fecha de grabación, metadatos y autenticidad.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio

La importancia de esas imágenes radica en que podrían transformarse en una prueba directa sobre la existencia y ubicación de dinero cuyo origen todavía debe ser explicado ante la Justicia. La investigación ya había determinado que Insaurralde mantenía un nivel de gastos difícil de compatibilizar con los ingresos declarados durante su extensa carrera como funcionario público. El viaje en el yate Bandido por las costas de Marbella fue apenas la punta visible de una trama patrimonial que ahora suma un nuevo capítulo con imágenes de millones de dólares almacenados en una propiedad vinculada al exintendente de Lomas de Zamora.