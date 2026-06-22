Horror en Santa Fe: un niño de 10 años denunció el femicidio de su madre y el suicidio de su padrastro

La madrugada del domingo se tiñó de tragedia en la ciudad de Santa Fe, cuando un niño de tan solo 10 años se convirtió en el testigo de un horror inimaginable. Fue él quien alertó a la Policía sobre el femicidio de su madre y el posterior suicidio de su padrastro. El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial.

Según consta en la denuncia policial, los oficiales acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911 que reportaba detonaciones de arma de fuego. Al llegar, se encontraron con el menor, identificado como N.R., acompañado por su primo X.S. Allí, el niño relató que su padrastro había disparado contra su madre y luego se había quitado la vida .

Los efectivos ingresaron de inmediato al domicilio y en el interior, la escena era desoladora: los cuerpos sin vida de Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32, yacían en el lugar ya sin signos vitales. Junto al cadáver del hombre se hallaba una pistola Bersa calibre .380 , que habría sido utilizada en el crimen.

El lugar donde ocurrió el femicidio de Yanel Agustina Muga

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó poco después y confirmó las muertes. Por orden de la fiscal María Laura Monsenferro, el Gabinete de Femicidios y peritos de la Policía de Investigaciones trabajaron en la escena del crimen, recolectando pruebas y secuestrando el arma utilizada.

La causa fue caratulada como femicidio seguido de suicidio y, según las primeras investigaciones, Vázquez habría disparado contra Muga tras una discusión y luego habría utilizado el arma para quitarse la vida. La violencia intrafamiliar que desencadenó esta tragedia dejó huellas imborrables en los dos menores que se encontraban en el lugar.

Por disposición judicial, ambos niños fueron asistidos por profesionales y entregados al cuidado de su abuela materna tras ser examinados por médicos legales. La fiscalía continúa investigando los hechos para esclarecer completamente las circunstancias del caso.

El lugar donde ocurrió el femicidio de Yanel Agustina Muga

Este episodio vuelve a poner en evidencia la alarmante realidad de los femicidios en Argentina: según datos del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", solo entre enero y mayo de este año se han registrado 83 femicidios en el país, lo que equivale a una víctima fatal cada 35 horas. A estas cifras se suman tragedias colaterales como la vivida por estos niños, cuyas vidas quedan marcadas para siempre.