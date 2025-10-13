Horror en Quilmes: una adolescente de 14 años fue asesinada de un balazo en la cabeza durante una fiesta clandestina

La madrugada terminó en tragedia. En la Villa La Iapi, en Bernal Oeste, la música dejó de sonar de golpe, los gritos se mezclaron con el estruendo de los disparos, y una vida se apagó para siempre. Melody, una adolescente de 14 años, murió de un balazo en la cabeza mientras participaba de una fiesta clandestina organizada en una casa del barrio. La escena fue caótica. Según relataron los testigos, la reunión -que, como tantas otras, se difundía por redes sociales con entradas de 500 pesos y venta de bebidas alcohólicas- se transformó en una batalla campal entre varios jóvenes. En medio del descontrol, alguien sacó un arma y disparó.

Una adolescente de 14 años fue asesinada de un balazo en la cabeza

La bala impactó en la cabeza de Melody, que cayó al suelo mientras el resto corría desesperado para escapar. Los amigos de la víctima intentaron pedir ayuda. Una ambulancia del SAME llegó minutos después y la trasladó al Hospital Iriarte, pero los médicos no pudieron hacer nada. La adolescente ya había perdido la vida. El dolor se propagó por todo Bernal Oeste. En la puerta de la humilde vivienda donde ocurrió el hecho, los vecinos lloraban y exigían justicia. "Hace meses que venimos denunciando estas fiestas. Cobran entrada, venden alcohol, hay menores... y nadie hace nada", contó indignada una mujer del barrio.

La Comisaría Séptima de Quilmes y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quedaron a cargo de la investigación. Durante la madrugada, varios adolescentes fueron demorados, mientras los peritos buscaban proyectiles y rastros en el lugar. También se secuestraron celulares para analizar videos, audios y mensajes que circulaban en redes sociales sobre lo ocurrido. El objetivo, según indicaron fuentes judiciales, es reconstruir los hechos minuto a minuto y determinar quién efectuó el disparo fatal. Las cámaras de seguridad del barrio podrían ser clave para identificar a los responsables.

Sin embargo, la investigación enfrenta una dificultad adicional: el miedo. "Muchos vieron lo que pasó, pero tienen miedo de hablar. Hay temor a represalias", confió un familiar de la víctima, que además inició una colecta solidaria en redes sociales para cubrir los gastos del sepelio. En tanto, el barrio permanece conmocionado. La muerte de Melody reavivó el reclamo por más controles y presencia de las autoridades. Los vecinos aseguran que las fiestas clandestinas son moneda corriente: "Pasan todos los fines de semana. Hay chicos de 13 o 14 años tomando, peleándose, y nadie controla nada". El caso quedó caratulado como "homicidio".